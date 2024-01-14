Чи правда, що коти завжди приземляються на лапи: наукове обґрунтування

Кішки відомі своєю здатністю приземлятися на ноги після падіння з будь-якої висоти. Однак це поширений міф, який не завжди відповідає дійсності.

Кішки мають рефлекс, який дозволяє їм швидко повертати своє тіло в правильне положення під час падіння. Цей рефлекс активується вестибулярною системою, яка відповідає за відчуття рівноваги, пише Hepper.com.

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Крім того, коти мають гнучкий хребет і не мають ключиць, що дозволяє їм швидко повертати своє тіло.

Однак, коли кішка досягає кінцевої швидкості падіння, вона не може використовувати свій випрямляючий рефлекс, щоб приземлитися на ноги. Замість цього вона, швидше за все, приземлиться на живіт.

Дослідження показують, що падіння з двох до шести поверхів спричиняють найвищий рівень травм у кішок. Це пов’язано з тим, що кішки приземляються на ноги, але при цьому приземляються з великою швидкістю.

А падіння з семи чи більше поверхів пов’язані з більш серйозними травмами, включаючи переломи кісток і травми грудної клітки.

Таким чином, хоча коти можуть приземлятися на ноги після падіння з великої висоти, це не завжди безпечно. Якщо ваша кішка живе у багатоповерховому будинку, важливо вжити заходів, щоб запобігти падінню.

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Фахівці надали поради, як захистити свою кішку від падіння з висоти:

Закрийте вікна та балкони решітками або сітками.

Не залишайте кішку без нагляду на високих поверхнях, таких як столи або шафи.

Навчіть кішку користуватися драбинкою або сходами, щоб вона могла легко спускатися і підніматися на висоту.

Попри те, що коти не завжди приземляються на ноги, вони є дивовижними тваринами з унікальними здібностями. Забезпечивши їм безпечне середовище, ви можете допомогти їм прожити довге і щасливе життя.

Раніше фахівці назвали речі, які ненавидять коти, тож власникам пухнастих треба знати про це, аби не дратувати тварину.

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