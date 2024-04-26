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Здоров'я

Позитивно впливають на зір та загальний стан організму: три смузі, які варто включити у свій раціон

Ціхоцька Марія

Позитивно впливають на зір та загальний стан організму: три смузі, які варто включити у свій раціон
Цей смачний та поживний смузі не лише порадує вас своїм освіжаючим смаком, але й подарує вашому організму корисні вітаміни та антиоксиданти, які позитивно вплине на ваш зір

Цей смачний та поживний смузі не лише порадує вас своїм освіжаючим смаком, але й подарує вашому організму корисні вітаміни та антиоксиданти, які позитивно вплине на ваш зір. Чорна смородина, шпинат, морква містять лютеїн, багаті на вітамін С та бета-каротин. Ці складові покращують зір. Про це пише Радіотрек.

Інгредієнти:

  • 100 г чорної смородини (свіжої або замороженої)
  • 50 г шпинату
  • 1 банан
  • 1 морква
  • 200 мл води

Переваги:

  • Чорна смородина: багата на вітамін C, який покращує еластичність судин сітківки ока, а також містить у 3 рази більше вітаміну C, якщо її заморозити.
  • Шпинат: містить лютеїн, пігмент, який захищає центральну частину сітківки від шкідливого впливу синього спектру світла.
  • Морква: багата на бета-каротин, який стимулює вироблення родопсину, пігменту, що відповідає за чітке бачення. Бета-каротин також містить антиоксиданти, які захищають очі від окислення.
  • Банан: джерело марганцю, який необхідний для нормального функціонування очей.

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Приготування:

  1. Помийте всі інгредієнти.
  2. Змішайте чорну смородину, шпинат, банан та моркву в блендері.
  3. Додайте воду та збийте до однорідної маси.
  4. За бажанням додайте трохи меду або льоду.

Кава без добавок

  • Знижує ризик розвитку миготливої аритмії на 14%.
  • Має сечогінний ефект, що сприяє зниженню тиску.
  • Знижує ризик розвитку діабету на 25%.
  • Знижує ризик розвитку хвороби Альцгеймера.

Чай каркаде

  • Покращує роботу імунної системи.
  • Активізує роботу імунних клітин для боротьби з вірусами, бактеріями та іншими збудниками.

Пам'ятайте:

  • Для отримання максимальної користі від цих напоїв вживайте їх у помірних кількостях.
  • Якщо у вас є якісь проблеми зі здоров'ям, перед вживанням кави або чаю каркаде проконсультуйтеся з лікарем.

Нагадаємо, ми вже писали, від яких кавових звичок варто відмовитись.

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