Привітання з Різдвом Христовим українською 2024 у віршах та прозі
Різдво — це свято радості та світла для всіх віруючих, будь то святкування 25 грудня за новим календарем або 7 січня за старим стилем. Ми підготували теплі побажання та красиві листівки, які зроблять цей день ще більш особливим. Привітання з Різдвом 2024 без сумніву принесуть радість вашим рідним та близьким.
Привітання з Різдвом у прозі та віршах
Різдво спустилося на землю,
І світить зірочка ясна.
Зима малює білим пензлем,
А на столі горить свіча.
Сердечно Вас з Різдвом вітаю!
Хай щастям повниться душа,
Хай Бог завжди допомагає,
Дарує справжні чудеса!
Любові, віри та надії,
Смирення, миру і тепла.
Хай збудуться важливі мрії,
Здорова буде вся сім’я!
Хай на столі буде багато,
І коляда нехай звучить.
Нехай в серцях панує свято,
Бо народився Божий син!
***
Вас з Різдвом вітаю нині!
Всім бажаю щастя я,
Мир панує хай в родині,
В радості живе сім’я.
Хай Господь вас благодаттю
Нагородить за добро,
Буде тіло хай здоровим,
В душах хай живе тепло.
***
В ніч святкову і казкову,
У чарівну ніч Різдва,
Вам бажаю я любові
Та душевного тепла,
Ласки Божої й достатку,
Щоб здоровими були,
Щоб було усе в порядку,
І щоб дружно ви жили!
***
Різдво святе заходить на поріг.
Прийміть зі святом цим мої вітання!
Хай Божа благодать летить, як сніг,
Хай сміх лунає з вечора й до рання.
Хай Ангел береже усю сім’ю,
Дарує радість, злагоду, здоров’я.
І силу вам нехай дає Ісус
Долати всі проблеми і незгоди!
***
З Різдвом Христовим вас вітаю,
Благословень святих бажаю.
Хай в хату янгол охоронець
Внесе надії промінець!
Хай дарує Господь здоров’я
Та стане прикладом взірець.
Живіть щасливо та багато,
Комфорту, миру вашій хаті!
***
Чарівних свят, веселого Різдва,
Хай за вікном тихенько сніг кружляє,
Та в ніч казкову стануться дива,
І серденько від щастя запалає,
Любові та добробуту в оселі,
Щоб рік був благодатним та веселим!
***
З Різдвом Христовим, добрий люд!
Щоб запалала радість всюди,
Під мирним небом, в теплій хаті
Щасливі будьмо і багаті.
Живі, в коханні, в благодаті,
В родиннім затишку й любові,
У сяйві зорянім хрещатім
Будьмо веселі і здорові!
Читайте також: Що не можна вішати на ялинку, аби не залучити невдачу
***
З Різдвом Христовим вітаю! Христос народився - славімо його! Нехай це світле та чудове свято принесе те, про що мріють усі українці - перемогу ЗСУ, настання миру та повернення додому всіх наших захисників!
***
Вітаю з Різдвом Христовим. І в це світле свято хочу побажати бачити знаходити все добре в людях, дарувати надію близьким і втілювати свої мрії, щиро вірити і ніколи не забувати про просте людське щастя. Бажаю цінувати все, що в тебе є, і насолоджуватися кожною миттю свого життя.
***
Вітаю зі світлим святом Різдва! Бажаю миру, добра та достатку у кожну оселю! Нехай найрадісніші почуття переповнюють душу в цей чудовий день! Хочеться побажати лише добрих чудес, неземного щастя та виконання всіх благих бажань!
***
З Різдвом Христовим! Душевної гармонії та чистоти, кохання, постійного позитиву, чудового настрою, сімейного нескінченного щастя та тотального благополуччя. Успіхів у всіх справах і щоб зірки з неба завжди яскраво висвітлювали життєвий шлях.
Нагадаємо, раніше UAportal писав, які подарунки не варто дарувати на Різдво та Новий рік.
Бажаєте отримувати найактуальніші новини про війну та події в Україні – підписуйтесь на наш Telegram-канал!