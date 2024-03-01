Привітання з першим днем весни: привітання у віршах та прозі українською

Всі ми так чекаємо весну після затяжної та похмурої зими. І незважаючи на те, що 1 березня за вікном все ще часто погана погода, сонячних днів стає все більше. Якщо ви хочете поділитися гарним настроєм з рідними та близькими, можна надіслати їм привітання з першим днем весни.

Привітання з першим днем весни у прозі та віршах

Сьогодні — день, коли кожен подих повітря наповнений ароматом весняних квітів, а кожен крок веде нас до нових вражень та можливостей. Ласкаво просимо у час розквіту, де кожен день наповнений чарами природи та надією на щось нове. Нехай ця весна приносить вам не лише прекрасні моменти, але й сили для здійснення ваших найбільших мрій. Нехай весняне сонце освітлює ваш шлях і наповнює ваші серця радістю!

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Тепло і світло розлилося,Весна чарівна в світ летить.Все на землі цвісти взялося,Яка це неповторна мить!

Весна! Усе зазеленілоПід вічним небом голубим.І в людських душах завесніло,Все стало чистим і ясним.

Весна прийшла до нас, розсипавши навколо перлини роси і сміливо прокладаючи шлях сонячним променям. Це час, коли природа пробуджується до життя, а серця наповнюються весняним теплом. Бажаю вам, мої дорогі, поглянути на світ з новими очима, зберегти в собі всю ту свіжість і енергію, що несе з собою весна, і рухатися вперед з впевненістю та радістю!

***

Прийми від мене привітанняУ цей прекрасний день весни:І усі найкращі побажання,Щоби здійснилися вони.

Як перша квітка, будь красиваІ будь весела, як весна.Усе життя живи щасливо,Кохана будь, й кохай сама!​​​​​​​

З днем весни, мої дорогі! Сьогодні — час переходу від зимової сплячки до весняного пробудження. Нехай перше сонячне проміння розтане останні сліди снігу і принесе з собою новий початок. Нехай ваші серця сповнються весняною легкістю, як пір'їнка, що летять у повітрі, і нехай кожен квітка, що цвіте, нагадує вам про красу та надію. Це ваш час розквітати, як перші квіти весняного саду!

***

А в природі вже пахне весною,

Аромат той приємний для всіх.

Білий сніг не лежить вже горою,

А джерельцем співочим побіг.

Щоб очистити землю й омити,

Та прокласти шляхи для весни.

Хоч зима й завертає сердито,

Та весна вже приходить у сни.

Йде весна-королева по світу

І співає на всі голоси,

Та заквітчує землю прогріту,

Творить дивні картини краси.

***

Звеселяйтесь, дорогі мої, бо сьогодні настане день, коли природа розцвітає в усій своїй величі! Нехай перший день весни принесе вам натхнення, радість і нові початки. Хай кожен промінчик сонця наповнить ваші серця теплом, а свіже повітря додасть енергії для відкриття нових горизонтів. Весна — це час для нових початків і мрій, тому бажаю вам здійснення всіх найсміливіших планів і найяскравіших мрій!

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