Привітання з Новим роком 2025 українською та яскраві картинки для близьких та друзів

Новий рік – це свято, якого з нетерпінням чекають і дорослі, і діти. Попри те, що війна залишила свій відбиток і затьмарила святковий настрій, у серцях кожного українця все ще жевріє надія на краще майбутнє та здійснення мрій. Не забудьте привітати своїх близьких, друзів і всіх співвітчизників із прийдешнім 2025 роком.

За східним календарем символом і покровителем Нового 2025 року стане Зелена Дерев'яна Змія. Ця істота уособлює мудрість, силу, процвітання, багатство та знання. Тож у ці нелегкі для України часи надзвичайно важливо дарувати теплі слова рідним, друзям і колегам. Адже щире привітання здатне подарувати хоча б трохи радості, підтримати дух і нагадати про сенс продовжувати боротьбу за майбутнє.

Команда UAportal підготувала красиві вітальні листівки з Новим 2025 роком (догортайте сторінку до кінця).

Привітання з Новим роком 2025: своїми словами і у віршах

З Новим роком, українці!

Хай в квартирі і хатинці

Заіскриться вогник чуда,

Хай добро до вас прибуде!

Хай насіється із неба

Те, чого усім вам треба.

Хай зійде вам Божа ласка,

І в життя приходить казка.

***

Ось і приходить Новий рік, вже стукає в двері! Нехай він принесе із собою тільки радість, здоров’я, щастя та добрі новини! А всі негаразди, хвороби та сум давайте залишимо позаду, не будемо брати у рік новий. І нехай неодмінно всі мрії збудуться! з Новим роком!

***

З Новим роком вас усіх

Щиро хочу привітати!

Буде хай добро та сміх,

Миру хочу побажати!

Хай в новому році будуть

Щастя, радість і кохання,

Злагода у дім прибуде,

Хай здійсняться всі бажання!

***

Настає чарівна ніч новорічна! Ніч, коли приходить рік новий, прекрасний, молодий. Коли збуваються заповітні мрії, а все погане лишається в минулому році. Вітаю! Бажаю щастя та добробуту, гармонії та любові, здоров’я та удачі. Нехай цей новий рік принесе із собою тільки бажані сюрпризи та чудові дарунки долі. З Новим роком!

***

З Новим роком вас вітаю!

Гучно хай дзвенять бокали

Від душі вам побажаю,

Кращі щоб часи настали!

Щоби успіх був у всьому

І щоб радість повний міг

І достатку вам додому,

Щоб лунав веселий сміх!

***

Вітаю з Новим роком! Бажаю миру та добробуту, щастя та здоров’я. Нехай разом з новим роком прийде любов, надія та вдача, нехай разом з новорічними вогниками засяє і твоє серце. Бажаю тобі веселого року, великих подій та радощів!

***

Ось вже і земля вкрилася снігом. Зима найчарівніша пора, особливо коли це Новий рік. З новим роком тебе! Нехай в цьому році обов’язково здійсняться усі згадані бажання.

Картинки з Новим роком українською мовою

Листівки до Нового року 2025 Листівки до Нового року 2025

Листівки до Нового року 2025 Листівки до Нового року 2025

Листівки до Нового року 2025 Листівки до Нового року 2025

Листівки до Нового року 2025. Джерело: Freepik Листівки до Нового року 2025. Джерело: Freepik

Раніше ми розповідали, що не можна вішати на ялинку, аби не залучити невдачу.

Бажаєте отримувати найактуальніші новини про війну та події в Україні – підписуйтесь на наш Telegram-канал!