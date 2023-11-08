Привітання з днем ангела Михайла у віршах та прозі
Іменини Михайла 2023 року цього року святкуємо 8 листопада. Пропонуємо вам привітати Михайлів, Михайловичів та Михайлівних зі святом.
Привітання з іменинами Михайла у віршах та прозі
Михайле, зі святом! Бажаю тобі благ і нових яскравих відчуттів. Чудового самопочуття і досягнення будь-яких цілей. Будь здоровий, гарний, щасливий, налаштований на позитив і завжди із відкритою душею! Добра тобі та всіляких задоволень!
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Дорогий наш Михайло!
У день ангела тобі бажаємо
Любові великої та міцних сил.
Твоє світле свято відзначаємо.
Нехай шумить натовп друзів,
І привід випити не перешкода.
Щоб життя було лише веселішим,
Від дружного та радісного сміху.
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Михайле, нехай буде сила в характері та тілі, а посмішка частим гостем на обличчі. Бажаю міцно стояти на захисті своїх інтересів і своєї сім'ї, щоб з упевненістю крокувати щодня. Вітаю з іменинами!
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Нехай День святого Михайла
Наповнить життя твоє добром,
Щоб у ньому гармонія панувала,
Нехай затишним буде дім,
Нехай у ньому вогонь кохання горить
І надає душевних сил!
Нехай здоров'я зберігає
Завжди Архангел Михаїл!
З Днем ангела!
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Михайле, вітаю тебе з твоїм світлим і радісним святом! Бажаю нескінченного оптимізму та успіху, міцного здоров'я і позитиву, чудових друзів і чудових ідей, бадьорості духу і вірної любові у житті.
Нагадаємо, 26 жовтня ми святкували день ангела Дмитра.
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