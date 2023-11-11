Підвищує рівень холестерину та спричиняє захворювання шлунка: названо шкідливий для здоров‘я суп

Жоден обід не може обійтися без смачного та наваристого супу. Але виявляється, є суп, який може нанести шкоду та погіршити стан хвороб. Розглянемо, яка саме страва може бути шкідливою для здоров'я та чому слід уникати її частого вживання.

Про це пише ТСН.

Незважаючи на свою насиченість та смак, не варто зловживати солянкою. Цей суп дуже пряний та жирний через вміст різних видів м'яса й копченостей. Його вживання у великих кількостях може спричинити загострення хронічних захворювань через високий вміст жирів.

Солянка може подразнювати шлунок, що робить її непридатною для людей із гастритом та виразкою шлунку. Також велика кількість м'яса й сала в солянці може негативно впливати на серцево-судинну систему, підвищуючи рівень "поганого" холестерину.

Додавання великої кількості кислих продуктів, таких як каперси, мариновані огірки та лимон, робить солянку небезпечною для тих, хто має підвищену кислотність та захворювання підшлункової залози.

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У той час як солянка має свої недоліки, лікарі та дієтологи рекомендують сочевичний суп-пюре як найкорисніший вибір. Завдяки вмісту 12 амінокислот, клітковини та рослинних білків, цей суп має властивість зміцнювати імунітет, запобігає хворобам серця та кишківника, а також допомагає у підтримці ідеальної форми тіла.

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