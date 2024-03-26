Підвищує тиск та погіршує самопочуття: яка вода протипоказана людям з гіпертонією
Підвищує тиск та погіршує самопочуття: яка вода протипоказана людям з гіпертонією
Норма споживання води для людей складає 30 мл/кг ваги. Тобто, для людини вагою 70 кг норма становить 2 л. У той же час люди з вагою 50 кілограм складає 1,5 літра. Але не вся вода дозволена до споживання людям з підвищеним тиском. На це треба звертати пильну увагу, щоб не погіршити самопочуття. Про це пише Радіотрек.
Температура:
- Оптимально - 4°C (з холодильника).
Яку воду пити:
- Звичайна питна вода - найкращий вибір.
- Мінеральна вода:
- Лікувальна: > 10 г солі/л (не рекомендується для щоденного вживання).
- Лікувально-столова: 1-10 г солі/л (з обережністю).
- Столова: < 1 г солі/л (підходить для щоденного вживання).
Гіпертонікам:
- Пити тільки столову мінеральну воду.
- Лікувальна та лікувально-столова вода може підвищувати тиск.
Чому мінеральна вода може підвищувати тиск?
Вона містить натрій, який затримується в стінках судин, викликаючи їх набряк і підвищення артеріального тиску.
Важливо!
- Консультуйтеся з лікарем, якщо у вас є проблеми зі здоров'ям.
- Звертайте увагу на склад мінеральної води та обирайте ту, яка відповідає вашим потребам.
Додаткові поради:
- Пийте воду протягом дня, не чекаючи спраги.
- Носіть з собою пляшечку з водою, щоб завжди мати доступ до неї.
- Додайте в воду лимон, м'яту або огірок для додаткового смаку.
- Використовуйте мобільні додатки, щоб відстежувати споживання води.
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