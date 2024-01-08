Знадобиться один компонент: Як підживлювати кімнатні рослини взимку

Зима – період спокою для більшості кімнатних рослин. У цей час вони ростуть повільніше, а деякі навіть взагалі не ростуть. Тому багато квітникарів вважають, що підживлення кімнатних рослин взимку не потрібно.

Однак це не зовсім так. Легкі підтримувальні підживлення можуть бути корисними для рослин, навіть у період спокою. Вони допоможуть їм краще перенести зиму, зберегти декоративний вигляд і підготуватися до весни, пише ukr.media.

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Які підживлення можна використовувати взимку для кімнатних рослин?

Бурштинова кислота. Вона є стимулятором росту, але не таким сильним, як деякі інші стимулятори. Бурштинова кислота допомагає рослинам краще засвоювати поживні речовини, стимулює обмінні процеси та зміцнює кореневу систему.

Цукор . Цукор є джерелом глюкози, яка потрібна рослинам для життєдіяльності. Він допомагає їм відновити тургор листя, зміцнити стебла та підготуватися до весняного зростання.

. Цукор є джерелом глюкози, яка потрібна рослинам для життєдіяльності. Він допомагає їм відновити тургор листя, зміцнити стебла та підготуватися до весняного зростання. Борна кислота. Борна кислота сприяє кращому цвітінню рослин. Якщо рослини вже прокинулися і готуються до цвітіння, можна додати до підживлення 1 грам борної кислоти.

Як приготувати підживлення для кімнатних рослин взимку?

Розчиніть 1 таблетку бурштинової кислоти в 1 літрі теплої води. Додайте 1 столову ложку цукру. Якщо рослини вже прокинулися і готуються до цвітіння, додайте 1 грам борної кислоти.

Як часто поливати кімнатні рослини підживленням взимку?

Підживлення потрібно вносити один раз на місяць. Поливати рослини підживленням потрібно так само, як і звичайною водою.

Ось кілька порад щодо підживлення кімнатних рослин взимку:

Не перегодовуйте рослини. Надлишок поживних речовин може бути шкідливим для рослин.

Не поливайте рослини підживленням занадто часто. Один раз на місяць – достатньо.

Якщо ви помітили, що рослини почали гнити або хворіти, припиніть підживлення.

Нагадаємо, що здебільшого кімнатні рослини цілком безпечні, але деякі з них – токсичні для дітей і тварин. Токсичними можуть бути листя, сік або цибулини.

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