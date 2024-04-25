Втратите весь врожай: чим не можна підживлювати малину

Малина - улюблена ягода багатьох українців, що прикрашає дачні ділянки та сади. Її солодкі та ароматні плоди не лише смачні, але й багаті на вітаміни та мікроелементи. Проте, щоб отримати рясний та якісний урожай, важливо знати, як правильно доглядати за малиною та підживлювати її. Про це пише ТСН.

Основні правила підживлення малини:

Не змішуйте добрива: Кожен вид добрива має свої особливості та впливає на ріст рослини по-різному. Тому краще використовувати один вид добрива за раз, а не змішувати їх.

Кожен вид добрива має свої особливості та впливає на ріст рослини по-різному. Тому краще використовувати один вид добрива за раз, а не змішувати їх. Враховуйте сезон: В осінній період не рекомендується використовувати азотні добрива, адже вони стимулюють ріст пагонів, але можуть призвести до їх загибелі взимку. Навесні ж азотні добрива можна використовувати, але важливо додати до них деревний попіл, щоб нейтралізувати кислотність ґрунту.

В осінній період не рекомендується використовувати азотні добрива, адже вони стимулюють ріст пагонів, але можуть призвести до їх загибелі взимку. Навесні ж азотні добрива можна використовувати, але важливо додати до них деревний попіл, щоб нейтралізувати кислотність ґрунту. Звертайте увагу на склад добрив: При виборі калійних добрив для малини важливо, щоб вони не містили хлору, адже ця речовина шкідлива для ягоди.

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Чим можна підживлювати малину:

Пташиний послід: Це чудовий варіант добрива, якщо у вас є домашня птиця. Для його приготування на дно відра викладають послід, заливають водою доверху та настоюють 5 днів у теплому місці. Потім розчин розводять водою у пропорції 1:20 та щедро поливають кущі малини під корінь.

Це чудовий варіант добрива, якщо у вас є домашня птиця. Для його приготування на дно відра викладають послід, заливають водою доверху та настоюють 5 днів у теплому місці. Потім розчин розводять водою у пропорції 1:20 та щедро поливають кущі малини під корінь. Перегній: 1 відро перегною розсипають на 1 кв. м. ділянки з малиною, рівномірно розподіляють та прикопують землею. Важливо пам'ятати, що перегній приваблює шкідників, тому його рекомендується використовувати не частіше одного разу на місяць.

1 відро перегною розсипають на 1 кв. м. ділянки з малиною, рівномірно розподіляють та прикопують землею. Важливо пам'ятати, що перегній приваблює шкідників, тому його рекомендується використовувати не частіше одного разу на місяць. Бур'яни: Для приготування добрива з бур'янів використовують лише свіжі рослини, які попередньо подрібнюють. Їх заливають водою на чверть відра та настоюють 10 днів. Потім отриманий розчин використовують для поливу кущів малини під корінь.

Для приготування добрива з бур'янів використовують лише свіжі рослини, які попередньо подрібнюють. Їх заливають водою на чверть відра та настоюють 10 днів. Потім отриманий розчин використовують для поливу кущів малини під корінь. Коров'як: Для приготування добрива свіжий коров'як (1/3 частина відра) змішують з водою, накривають кришкою та ставлять на тиждень у сонячне місце для переброджування. Потім розчин розводять водою у пропорції 1:10 та використовують для підживлення малини в посушливу погоду.

Для приготування добрива свіжий коров'як (1/3 частина відра) змішують з водою, накривають кришкою та ставлять на тиждень у сонячне місце для переброджування. Потім розчин розводять водою у пропорції 1:10 та використовують для підживлення малини в посушливу погоду. Деревний попіл: Попіл багатий на мінеральні речовини, необхідні малині для росту та розвитку. Його можна використовувати у чистому вигляді або ж приготувати спеціальну суміш: 600 г попелу розвести у 10 л води, настояти 1 добу та використовувати для поливу кущів (2 л розчину на 1 кущ).

Важливо: Перед використанням будь-якого добрива рекомендується ознайомитися з інструкцією виробника та дотримуватися рекомендованого дозування.

Нагадаємо, ми вже писали, як підживити кущі малини за допомогою відходів.

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