Пісне шоколадно-апельсинове печиво з горіхами
300 борошна (10 ст. л. з гіркою)
40 г какао-порошку (4 ст. л. без гірки)
140 г цукрової пудри (7 ст. л. без гірки)
8 г розпушувача (1 ч. л. з гіркою)
сіль (дрібка солі)
150 мл соняшникової олії (рафінованої) (10 ст. л.)
130 мл апельсинового фрешу або води (9 ст. л.)
цедра одного апельсина
додатково:
40 г цукрової пудри (2 ст. л. без гірки)
50 г горіхів (мигдаль, кеш'ю або волоський горіх) (1/2 склянки)
Технологія приготування:
Натираємо цедру апельсину.
Розрізаємо апельсин і вичавлюємо сік. Замість соку можна використати воду, чай або каву.
Додаємо до фрешу з цедрою рослинну олію і цукрову пудру. Перемішуємо.
Тепер, цю масу пробиваємо занурювальним блендером декілька хвилин, для того, щоб утворилася емульсія (водичка об'єдналася з маслом).
Додаємо до цієї маси за допомогою сита сухі інгредієнти: какао-порошок, розпушувач, сіль та борошно.
Змішуємо тісто силіконовою лопаткою, довго вимішувати не потрібно.
Формуємо печиво. Робимо невеликі кульки діаметром 3-3,5 см. Обвалюємо їх в цукровій пудрі і в серединку кладемо горішок.
Викладаємо сформоване печиво на пергамент та відправляємо випікатися в розігріту духовку до 175 градусів на 15-16 хвилин.
Дочекайтеся поки печиво охолоне та насолоджуйтесь.