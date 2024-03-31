Пісне печиво до кави: смачно і швидко
Пісне печиво до кави: смачно і швидко
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Поділюсь з вами рецептом пісного печива у вигляді кавових зерен. Банан у рецептурі замінює яйця, кокосове масло ідеально підходить замість вершкового, а какао піднімає настрій! Кава – додайте за бажанням. Приготуємо?
ВАМ ПОТРІБЯТЬСЯ
- 140 гр банана
- 100 гр кокосового масла
- 80 гр цукру
- 250 гр борошна
- 20 гр какао-порошок
- 2 гр мелена кава (за бажанням)
- 6 гр розпушувача
- сіль
ЯК ЦЕ ПРИГОТУВАТИ?
Крок 1
Пробийте занурювальним блендером банан із цукром до стану пюре.
Крок 2
Додайте гаряче кокосове масло, знову пробийте до однорідної гладкої консистенції.
Крок 3
Масу, що вийшла, перекладіть в миску, додайте сухі інгредієнти - борошно, кава, розпушувач і просіяне через сито какао-порошок. Замісити тісто.
Крок 4
Сформуйте печиво розміром із великий волоський горіх. Викладіть пергамент. Мокрим ножем зробіть смужку центром.
Крок 5
Випікайте в духовці, розігрітій до 180 ° С 15-18 хвилин.