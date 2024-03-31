Пісне печиво до кави: смачно і швидко

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Поділюсь з вами рецептом пісного печива у вигляді кавових зерен. Банан у рецептурі замінює яйця, кокосове масло ідеально підходить замість вершкового, а какао піднімає настрій! Кава – додайте за бажанням. Приготуємо?

ВАМ ПОТРІБЯТЬСЯ

140 гр банана

100 гр кокосового масла

80 гр цукру

250 гр борошна

20 гр какао-порошок

2 гр мелена кава (за бажанням)

6 гр розпушувача

сіль

ЯК ЦЕ ПРИГОТУВАТИ?

Крок 1

Пробийте занурювальним блендером банан із цукром до стану пюре.

Крок 2

Додайте гаряче кокосове масло, знову пробийте до однорідної гладкої консистенції.

Крок 3

Масу, що вийшла, перекладіть в миску, додайте сухі інгредієнти - борошно, кава, розпушувач і просіяне через сито какао-порошок. Замісити тісто.

Крок 4

Сформуйте печиво розміром із великий волоський горіх. Викладіть пергамент. Мокрим ножем зробіть смужку центром.

Крок 5

Випікайте в духовці, розігрітій до 180 ° С 15-18 хвилин.