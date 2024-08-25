Подивіться, як тримаєте телефон в руках: цей хвилинний тест розкаже про вас більше

Кожен з нас має унікальний стиль користування смартфоном. І цей стиль, як виявляється, може багато розповісти про нашу особистість. Недавні дослідження показали, що спосіб, яким ми тримаємо телефон, тісно пов'язаний з нашими рисами характеру.

Видання jagrannewmedia.com схарактеризувало чотири основних стилі тримання телефону та повідомило, що вони говорять про характер користувача цим гаджетом.

Тест на характер з телефоном. Джерело: jagranjosh.com Тест на характер з телефоном. Джерело: jagranjosh.com

Перший варіант: якщо ви тримаєте телефон однією рукою і використовуєте лише один великий палець для керування, ви, ймовірно, оптиміст, впевнений у собі й життєрадісний. Ви легко адаптуєтеся до змін і не боїтеся виходити за межі комфортної зони. Однак, така легковажність може заважати вам будувати міцні стосунки.

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Другий варіант: якщо ви тримаєте телефон обома руками, але використовуєте тільки один великий палець, ви інтуїтивні, прагматичні та мудрі. Ви звертаєте увагу на деталі і маєте розвинену інтуїцію. Однак, надмірна обережність може заважати вам ризикувати і досягати нових висот.

Третій варіант: якщо ви використовуєте обидва великі пальці для керування телефоном, ви енергійні, універсальні та розумні. Ви легко адаптуєтеся до змін і швидко знаходите розв'язання складних проблем. Однак, ваша енергійність може призводити до розсіяності і ускладнювати зосередження на одній справі.

Четвертий варіант: якщо ви використовуєте одну руку для утримання телефону, а іншою прокручуєте екран, ви творчі, спонтанні і комунікабельні. Ви маєте багату уяву і легко знаходите спільну мову з людьми. Однак, ваша імпульсивність може призводити до необачних вчинків.

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