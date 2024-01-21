Після смерті хом'яка жінка зробила з нього стриптизерку на пілоні (фото)

27-річна британка Джесс Портер-Ленґсон після смерті свого домашнього улюбленця – хом'яка Геммінгтона (Геммі) вирішила увіковічнити пам'ять про нього. Жінка віддала його тіло таксидермісту, який виготовив з тіла тварини опудало.

Як повідомляє metro.co.uk, таксидерміст, що працював над опудалом, представив хом'яка стриптизеркою, що танцює біля пілона. На нього одягнули рожеві стрінги й повпихали в них дрібні купюри.

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Джесс Портер-Ленґсон розповіла, що хом'як прожив з нею три роки. І їй було дуже сумно після його смерті й вона захотіла зробити "щось особливе", щоб увічнити пам'ять по нього.

Жінка знайшла місцевого майстра таксидермії, щоб перетворити Геммінгтона на стриптизера, що танцює на пілоні. За це вона заплатила 175 фунтів.

Попри незвичність і нестандартність ідеї, Джесс вважає, що це є ідеальним виразом вшанування для її колишнього "емоційного підтримуючого улюбленця". Вона додала, що друзі підтримали цей незвичайний проєкт, переконавши її, що Геммі заслуговує на такий оригінальний та кумедний пам'ятник.

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