Популярна вправа 'планка' не така безпечна і корисна, як вважалося: застереження від тренера

Планка вважається однією з ключових вправ для підтримки фізичної форми та зміцнення м’язів. Вона зарекомендувала себе серед тих, хто прагне до активного та здорового способу життя.

Проте, не кожному ця вправа підійде та буде корисною. Про це інформує ProstoWay.

Читайте також: Чи допомагає метод "30-30-30" для схуднення

Тренер із фітнес-центру столиці Артем Пирогов докладніше розповів про цю вправу.

За його словами, планку слід робити тільки повністю здоровим людям.

Він вказав на те, що регулярне виконання цієї вправи може призвести до опущення положення внутрішніх органів та підвищення артеріального тиску.

Тренер також зазначив, що у деяких жінок, які часто практикують планку, живіт може почати випирати, а не здуватися.

Пирогов рекомендує виконувати бічну планку як більш безпечну альтернативу, при цьому важливо опиратися ногами об опору.

Нагадаємо, раніше фітнес-тренер назвав найкращу вправу для м'язів живота.

Бажаєте отримувати найактуальніші новини про війну та події в Україні – підписуйтесь на наш Telegram-канал!