Популярна добавка для схуднення може призвести до втрати свідомості та нападів: застереження лікарів

Лікар попереджає про ризики, пов'язані з вживанням гіркого апельсина, популярної добавки для схуднення.

Доктор Йоханнес Уйс, лікар клініки Broadgate GP, розповів у статті She Finds, що гіркий апельсин може викликати такі побічні реакції, як серцеві напади, інсульти. Ця добавка може призвести до підвищення кров'яного тиску, непритомності.

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Вона може підвищувати частоту серцевих скорочень та кров'яний тиск, що збільшує ризик серцево-судинних захворювань.

Лікар Уйс застерігає: "Не рекомендується поєднувати гіркий апельсин з продуктами, що містять кофеїн, адже це може значно підвищити ризик".

Навіть людям, які не мають проблем зі здоров'ям, рекомендується обмежити споживання гіркого апельсина.Доктор Уйс наголосив, що не існує достатньо доказів, щоб підтвердити ефективність гіркого апельсина для зниження ваги.

Замість швидких дій за допомогою добавок, краще зосередитися на збалансованому харчуванні та здоровому способі життя.

Важливо пам'ятати: перед вживанням будь-яких добавок, необхідно проконсультуватися з лікарем.

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