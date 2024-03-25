Спробуйте перед сном: рецепт заспокійливого ромашкового чаю

Чашка ромашкового чаю – це не просто напій, це справжня релаксація після напруженого дня. Його ніжний аромат і м'який смак дарують відчуття спокою та умиротворення, а також сприяють міцному та здоровому сну.

Заварювання ромашкового чаю – це нехитра наука, але й тут є свої нюанси. Ми поділимося з вами кількома порадами, які допоможуть вам приготувати ідеальний напій, що розслабить тіло та душу. Про це пише Schuba.

Для заварювання ромашкового чаю вам знадобляться:

Сушені квіти ромашки: 1,5 столові ложки (або 1 фільтр-пакет)

Вода: 200 мл

Інструкція:

Закип'ятіть чисту фільтровану воду. Насипте сухі квіти ромашки в чайник для заварювання або в чашку (якщо використовуєте фільтр-пакет). Залийте ромашку окропом. Накрийте чайник кришкою або блюдцем і дайте настоюватися 5-10 хвилин.

Чим довше ви будете настоювати чай, тим насиченішим буде його смак. Проте не рекомендується настоювати ромашку більше 15 хвилин, адже чай може стати гірким.

Процідіть чай через ситечко в чашку.

За бажанням ви можете підсолодити чай цукром або медом, а також додати кілька крапель лимонного соку для кислинки.

Насолоджуйтесь ароматним ромашковим чаєм та відчуйте, як затишок та спокій огортають вас!

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Смакуйте ромашковим чаєм та даруйте собі моменти справжньої насолоди!

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