Спробуйте на вечерю: як приготувати курку по-китайськи
Як смажити курку по-китайськи
Любите азійську кухню? Тоді вам точно сподобається цей рецепт курки по-китайськи. Це швидка та смачна страва, що ідеально підходить на вечерю.
Готується страва за рецептом з сайту Shuba дуже швидко, менш ніж за 20 хвилин, якщо не рахувати час маринування. Якщо соус став дуже густим, додайте трохи води й закип'ятіть.
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Секрет успіху:
- Швидке приготування інгредієнтів.
- Обсмаження на дуже гарячій сковороді.
Вам знадобиться:
- Для курки:
- 700 г курячого філе (або стегон)
- 2 болгарських перці
- 1 морква
- 1 перець чилі
- 3 зубчики часнику
- 20 г імбиру
- 2 ст. л. соєвого соусу
- 2 ст. л. білого винного оцту
- 2 ст. л. кунжутної олії
- Соняшникова олія
- Для соусу:
- 60 г соєвого соусу
- 25 г рисового оцту
- 120 мл води
- 45 г цукру
- 20 г кукурудзяного крохмалю
- 10 г кунжутної олії
- 20 г арахісового масла
Приготування:
- Наріжте курку на шматочки, замаринуйте в суміші соєвого соусу, оцту, кунжутної олії. Залиште в холодильнику на 1-12 годин.
- Дрібно наріжте часник, чилі, імбир. Моркву та перець наріжте соломкою.
- Обсмажте на сковороді болгарський перець до темної скоринки. Перекладіть на тарілку. Обсмажте моркву, додайте часник, чилі, імбир. Зніміть з вогню.
- На тій же сковороді обсмажте курку до золотистого кольору. Додайте моркву, часник, чилі, імбир, перець.
- Змішайте інгредієнти для соусу, влийте в сковороду. Постійно помішуючи, варіть кілька хвилин, доки соус не загусне.
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