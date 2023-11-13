Сподобається навіть тим, хто не любить ці гриби: Як смачно приготувати гливи в клярі
Як зробити гриби гливи в клярі
Осінь – час тихого полювання на гриби, і не завадило б мати в репертуарі простий рецепт, який навіть ті, хто не є великими прихильниками цих дарів лісу, точно оцінять.
За допомогою цього рецепту, осінні гриби стають смачною і улюбленою стравою для всієї родини. Рецептом поділились у виданні theLime.
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Інгредієнти:
- Гливи (200-300 г)
- Яйце (1 шт.)
- Борошно (140 г)
- Молоко (150 мл)
- Сметана (2 ст. л.)
- Куркума (1 ч. л.)
- Сіль
- Перець
Приготування:
- Гливи ретельно промийте під проточною водою та відокремте капелюшки. Розкладіть їх на паперові рушники на декілька хвилин, щоб зайве волога висохла.
- Візьміть пергаментний папір, розкладіть на нього кілька капелюшків, посоліть. Потім накрийте пергаментом і злегка вдарте з обох боків молотком для м'яса.
- Готуйте кляр: у глибокій мисці розбийте яйце, додайте молоко, куркуму, сметану чи йогурт без смакових добавок, сіль та перець. Перемішайте до однорідності, потім додайте борошно. Знову перемішайте вінчиком.
- Розігрійте сковорідку з рослинною олією. Обмочуйте кожен гриб у кляр і викладайте на сковорідку. Смажте під кришкою на слабкому вогні спочатку з одного боку, а потім перевертайте на інший.
- Подаємо апетитні гливи до столу та насолоджуємося неперевершеним смаком.
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