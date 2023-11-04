Понеділок чи неділя: у які дні заборонено рахувати гроші, щоб не втратити статки

Народні прикмети забороняють рахувати гроші в певні дні. Вважається, що це може призвести до фінансових проблем.

Забороненими для підрахунку грошей вважаються такі дні:

Понеділок – в цей день рахувати гроші – до бідності.

Четвер – до втрат.

Субота – до порожніх витрат.

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Не можна також рахувати гроші у Великий піст, бо це може призвести до злиднів.

Вірити чи не вірити в прикмети – особиста справа кожного. Однак, якщо ви хочете уникнути фінансових проблем, краще не ризикувати й не рахувати гроші в заборонені дні.

Окрім заборони на рахунок грошей, існують й інші народні прикмети, пов’язані з фінансами.

Фінансові забобони:

Не можна давати гроші в борг увечері – вважається, що це призведе до втрат.

Не можна викидати старі купюри – вважається, що це може призвести до бідності.

Не можна підбирати гроші на дорозі – вважається, що це може призвести до нещастя.

Не можна рахувати гроші в гостях – вважається, що це може призвести до сварки.

Нагадаємо, що заборони та забобони в Україні відіграли значну роль у формуванні культурної самобутності країни. Тому UAportal розповідає про найбільш поширені забобони та заборони, які існують в українському побуті та сімейному житті.

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