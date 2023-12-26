Допоможе знати стрес та розслабитись: три причини повісити лавр у ванній кімнаті

Лавровий лист - це поширена спеція, яку використовують у кулінарії для додання стравам аромату та смаку. Однак мало хто знає, що лавровий лист також має корисні властивості, зокрема, заспокійливу дію.

Про це пише ТСН.

Ефірні олії, що містяться в лавровому листі, мають седативний ефект. Вони допомагають розслабитися, зняти стрес і налаштуватися на відпочинок. Тому, якщо ви хочете зробити свою ванну кімнату більш релаксуючою, спробуйте повісити кілька лаврових листів на душ або ванну.

Щоб зробити це, просто візьміть кілька листів і прив'яжіть їх до мотузки або стрічки. Повісьте їх у будь-якому місці, де вони будуть на виду. Якщо ви не хочете їх підвішувати, можете просто покласти їх на полицю або тумбочку.

Чим більше лаврових листів ви будете використовувати, тим сильнішим буде їх аромат. Але не переборщіть, інакше аромат може стати занадто різким.

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Лавровий лист можна використовувати не тільки в якості ароматизатора. Його також можна використовувати для ополіскування волосся. Для цього візьміть кілька листів, залийте їх теплою водою і залиште на ніч. Вранці промийте волосся як зазвичай, а потім прополощіть його у розчині з лавровим листом. Це допоможе вам позбутися лупи та надати волоссю блиск.

Ось кілька порад щодо використання лаврового листа у ванній кімнаті:

Використовуйте свіжі лаврові листи, а не сушені. Свіжі листя мають більш насичений аромат.

Змінюйте лаврові листи щотижня, щоб вони не втратили своїх властивостей.

Якщо ви хочете посилити заспокійливий ефект, можете додати до лаврового листа кілька крапель лавандової олії.

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