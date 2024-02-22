Допоможе жовток з яйця: плями від кави на одязі більше не будуть проблемою

Плями від кави – поширена проблема тих, хто спішить зранку на роботу й випиває свою першу чашку міцного ароматного напою на ходу. На щастя, позбутися плям від кави не так важко, якщо діяти швидко.

Видання Southern Living поділилося лайфхаком, як видалити з одягу пляму від кави за допомогою яєчного жовтка. Цей спосіб підходить найкраще для бавовняних і лляних тканин.

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Для початку прополощіть одяг холодною водою протягом приблизно 10-15 хвилин, доки вода не стане прозорою, щоб пляма не закріпилася.

Збийте яєчний жовток, потім втирайте його в пляму тканиною протягом однієї-двох хвилин, ретельно сполосніть, а потім виперіть одяг відповідно до рекомендацій, вказаних на етикетці.

Якщо ви пролили каву на одяг з синтетичних тканин, таких як спандекс і поліестер, то спочатку промокніть пляму серветкою або рушником, щоб видалити надлишки кави.

Змішайте літр теплої води, ½ чайної ложки засобу для миття посуду та столову ложку білого оцту. Замочіть одяг у суміші на 15 хвилин. Прополощіть тканину теплою водою, обережно, щоб вона не була надто гарячою, оскільки гаряча вода може закріпити пляму.

Якщо пляма все ще є, промокніть одяг губкою та спиртом. Виперіть одяг як зазвичай відповідно до інструкцій щодо прання, а потім висушіть на повітрі. При необхідності повторіть.

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