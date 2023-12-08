Допоможе тактика пінгвіна: як ходити по слизькій землі та не впасти

Зимовий період приносить не лише радість від снігу, але і збільшений ризик травматичних падінь на обледенілих вулицях і тротуарах. Переломи зап’ястя, стегна та інші травми стають більш поширеними, але за допомогою деяких ефективних стратегій ви можете зменшити ймовірність падінь.

Як повідомляє Altatherapies, в ожеледицю варто ходити як це роблять пінгвіни. За допомогою їхньої техніки ви можете зберегти баланс та уникнути неприємних травм.

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Техніка пінгвіна:

Тримайте руки в сторони, ноги злегка розведіть і робіть короткі, рівномірні кроки. Поставте ногу рівно, уникаючи удару п’ятою. Тримайте центр ваги прямо над ногами. Це допоможе підтримувати стійкість і зменшити ризик падіння.

Спеціалісти радять бути особливо обережними при виході та входженні виході з авто, оскільки це момент підвищеного ризику. Тримайтеся за автомобіль у двох або трьох точках контакту, доки обидві ноги не будуть надійно триматися на землі. Не виходьте з авто на слизьку поверхню з речима. Візьмете їх потім, як зафіксуєтеся.

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Фахівці також дали поради, як правильно падати на слизькій дорозі:

Якщо послизнулися, намагайтеся одразу присісти, аби знизити висоту падіння. При цьому уникайте падіння на спину – це може призвести до серйозних травм голови та хребта. Якщо відчуваєте, що падаєте горілиць, то постарайтеся згрупуватися, підтягнувши коліна до живота і притиснувши підборіддя до грудей.

При падінні на бік, то підверніть руку під себе, щоб удар прийшовся на верхню частину передпліччя – це амортизує удар.

У разі падіння вперед, постарайтеся згрупуватися, підігнути одну з рук так, щоб впасти на плече та перевернутися на бік.

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