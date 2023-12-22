Допоможе сіль: як прибрати зайву вологу з будинку

Сіль є важливим інгредієнтом у кулінарії, але вона також може бути корисною для вашого будинку. Зокрема, сіль може допомогти знизити вологість у спальні, що може запобігти утворенню цвілі та грибків.

Сіль є гігроскопічною речовиною, тобто вона має здатність поглинати вологу з повітря. Це пов'язано з її іонними властивостями, пише Santeplusmag.

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Щоб використовувати сіль як осушувач повітря, потрібно наповнити місткість, наприклад миску, крупною сіллю та поставити її під ліжко. Сіль буде вбирати вологу з повітря, що може допомогти знизити рівень вологості в кімнаті.

Крім того, ви також можете використовувати сітку з дуже дрібним вічком і покласти туди крупну сіль. Потім зав'яжіть її гумкою. Цей осушувач повітря можна розмістити в будь-якому місці в будинку.

Рекомендується регулярно замінювати сіль, щоб вона не втратила свою ефективність.

Нагадаємо, що багато людей прагнуть прати одяг при низьких температурах, щоб заощадити воду та електроенергію. Однак експерти попереджають, що це може бути шкідливо для здоров'я.

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