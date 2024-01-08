Допомагає зміїна отрута: науковці виявили дієвий засіб проти високого кров’яного тиску

Дослідники з Федерального університету Сан-Паулу (EPM-UNIFESP) виявили, що отрута південноамериканської змії Cotiara (Bothrops cotiara) містить білок, який може допомогти знизити артеріальний тиск.

Білковий фрагмент або пептид, названий Bc-7a, функціонально подібний до білків, які входять до складу каптоприлу, що знижує тиск. Каптоприл та інші подібні до нього діють, пригнічуючи активність ферменту, що називається ангіотензино-перетворюючим ферментом (АПФ), який важливий для контролю артеріального тиску в організмі, пише Newsweek.

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Це відкриття може призвести до розробки нових форм препаратів-інгібіторів АПФ, які знижують артеріальний тиск. Багато з наявних препаратів викликають неприємні побічні ефекти, включаючи запаморочення, кашель і високий рівень калію в крові.

Дослідження також показує, що в отруті змії Cotiara було виявлено 197 білків, 189 з яких були виявлені в отруті вперше.

"Отрути ніколи не перестають нас дивувати. Попри всі доступні технології, багато чого ще належить вивчити щодо цих токсинів", – сказав Олександр Тасіма, співавтор дослідження та професор Медичної школи EPM-UNIFESP.

Це відкриття може прокласти шлях до нових форм препаратів-інгібіторів АПФ, які знижують артеріальний тиск, оскільки багато з наявних препаратів викликають неприємні побічні ефекти, включаючи запаморочення, кашель і високий рівень калію в крові.

Це не перше дослідження, яке виявило потенційні медичні застосування отрути змій і павуків. У попередніх дослідженнях було виявлено, що отрута деяких змій і павуків може бути корисною для лікування таких станів, як рак, хвороба Паркінсона та хвороба Альцгеймера.

Однак, перш ніж ці сполуки отрути павуків і змій будуть використовуватися в медицині, потрібні ще багато досліджень. Тасіма зазначає, що ці відкриття підкреслюють важливість порятунку видів від вимирання, оскільки вони можуть надати нам ще невідомі методи лікування медичних проблем.

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