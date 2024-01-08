Вийде кремовий та трохи вологий: як приготувати ідеальні яйця скрембл

Що ви найчастіше готуєте на сніданок? Як щодо яєць скрембл? Приготування цієї, на перший погляд, простої страви може стати справжнім викликом.

Видання Shuba поділилося декількома порадами, які покращать смак яєць скрембл та спростять приготування. Ви зможете насолоджуватися м'яким та повітряним смаком цієї легкої страви.

Ідеальний скрембл повинен бути кремовим і трохи вологим, але часто помилкою є пересушені яйця, які набувають запеченої консистенції. Для уникнення цієї помилки варто використовувати якісну сковорідку з антипригарним покриттям та силіконову лопатку для перемішування яєць.

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Також страву потрібно готувати за дуже низької температури. Також потрібно пам'ятати, що яйця скрембл продовжують готуватися навіть після того, як вимикається вогонь.

Рецепт ідеального скремблу

Щоб приготувати ідеальний скрембл, слід дотримуватися кількох важливих кроків:

Розбийте два яйця в мисці, додайте невелику кількість солі та добре взбийте виделкою чи вінчиком. Змастіть антипригарну сковорідку олією та додайте трошки вершкового масла. Розтоплене масло і олія повинні рівномірно змішатися. Вилийте взбиті яйця на підготовлену сковорідку та зачекайте, поки вони почнуть схоплюватися. Починайте мішати лопаткою. Мішайте протягом кількох хвилин, але важливо тримати низьку температуру, щоб уникнути пересушення яєць.

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