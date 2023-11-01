Корисний сніданок: Як приготувати млинці з вівсянкою та кисломолочним сиром
Як зробити млинці з вівсянкою та сиром на сніданок
Сніданок є одним із найважливіших прийомів їжі, і він повинен бути поживним, легким і смачним. Один із чудових варіантів для задоволення цих критеріїв – це смачний вівсяний млинець, а для збільшення корисності цього страви можна додати кисломолочний сир.
Цей рецепт сайту prostoway стане відмінним варіантом для різноманітного та ситного сніданку. Та додавання кисломолочного сиру зробить його ще кориснішим і смачнішим.
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Інгредієнти:
- 3 столові ложки вівсяних пластівців;
- 3 столові ложки молока;
- 2 яйця;
- 1 столова ложка кисломолочного сиру.
Інструкція:
- Почніть з того, що засипте вівсяні пластівці молоком і залиште їх на декілька хвилин для набухання.
- У іншій мисці збийте яйця блендером разом з кисломолочним сиром і попередньо замоченими вівсяними пластівцями у молоці. Залиште цю суміш стояти протягом 10 хвилин.
- Щоб зробити млинець ще смачнішим і цікавішим, можете додати тертий сир та порізані помідори.
- Розігрійте сковороду з олією і вилийте підготовлену масу на неї. Готуйте млинець протягом 3 хвилин на середньому вогні. Потім переверніть млинець і додайте запропоновану вище начинку.
- Готовий вівсяний млинець можна подавати до столу. Смачного!
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