Корисний інжир: чому такий важливий продукт у нас недооцінений

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З давніх часів інжир асоціювався зі здоров’ям і процвітанням. Його плоди символічно пов’язані з Деметрою, давньогрецькою богинею землеробства та родючості. Римляни вважали інжир даром від Вакха, бога вина і всього чуттєвого, і називали плід винною ягодою.

Плід інжиру – це набір перевернутих квітів, які, якщо їх не чіпати, розквітнуть зсередини. Зазвичай дерева інжиру ростуть у Середземномор’ї та на Близькому Сході — місцях, де більшу частину року спекотно, сонячно та сухо.

До популярності цукру інжир часто використовували для підсолоджування десертів. Сьогодні, коли люди починають відмовлятися від доданого цукру, багато хто повертається до інжиру як більш здорової альтернативи.

Інжир задовольняє тягу до солодкого. Результати досліджень також демонструють його хороший потенціал у корисному впливі на здоров’я людини.

Сприяє зниженню високого артеріального тиску

Гіпертонія, може призвести до ускладнень, як серцеві захворювання та інсульт. Одним із факторів, який зумовлює зростання кров’яного тиску, є дисбаланс ключових мінералів калію/натрію. Він викликаний споживанням надмірної кількості натрію та недостатньої кількості калію.

Інжир є багатим на калій і здатен виправити цей дисбаланс. А високий вміст клітковини в інжирі допоможе вивести надлишок натрію з організму.

Поліпшує травлення і кишковий транзит

Проблеми з травленням можуть проявлятися порушенням транзиту та випорожнення кишечника від запорів до діареї. В обох випадках допомагає збільшення споживання клітковини, якої багато в інжирі. Крім того, ці плоди є чудовим джерелом пребіотиків, які поліпшують композицію кишкових бактерій та функціональний стан кишечника.

Збільшення щільності кісток

Інжир є хорошим джерелом як калію, так і кальцію. Ці мінерали можуть працювати разом, щоб покращити щільність кісток та запобігти таким захворюванням, як остеопороз.

Дослідження показують, що дієта, багата калієм здатна покращити здоров’я кісток. А кальцій є ключовим структурним компонентом кісток. Збільшення споживання кальцію покращує мінеральну структуру кісток у дітей та підлітків.

ПОЖИВНА ЦІННІСТЬ

Однією з головних переваг плодів інжиру є те, що вони не містять небажаних поживних речовин на кшталт некорисних жирів. Натомість, вони є чудовим джерелом вітамінів А та С, кальцію, заліза, калію та магнію.

Один середній плід містить 37 калорій, 0,5 мг натрію, 10 грамів вуглеводів, 1,45 грама клітковини, 8 грамів цукру.

СКІЛЬКИ ТА ЯК ЇСТИ

Хоча інжир корисний у помірних кількостях, важливо пам’ятати, що рекомендований розмір порції становить один середній плід інжиру. Обмежуйте себе, щоб тримати загальне споживання цукру на нижчому рівні.

Інжир можна зручно їсти свіжим окремо або додати в салат або на бутерброд для хрускоту та аромату. Також існує кілька способів використовувати інжир у випічці як підсолоджувача. Наприклад, дрібно порізати його і вмішати в тісто, як родзинки, готуючи хліб, печиво або кекс.

З інжиром можна приготувати смачний десерт: розрізаний уздовж плід інжиру приправити медом і корицею, а далі запекти в духовці 40 хвилин.