Корисні жири: що з'їсти, щоб схуднути

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Один із найпоширеніших міфів: Жири – головні вороги нашого тіла.

Так вважають багато хто і тому позбавляють себе деяких дійсно корисних для організму жирів.

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урную славу жиры обрели, прежде всего, из-за высокой калорийности. Как вы знаете, 100 г. миндаля могут содержать вплоть до 600 калорий. Но важно понимать, что нужно обращать внимание не только на калории, а и на то, как они влияют на обменные процессы.

Так какие же жиры считаются полезными?

⠀1. Насыщенные жиры - это "стройматериал" для стероидных гормонов и структурный компонент клеточных мембран. Они нам нужны, но в небольших количествах - 5-7% суточной калорийности рациона. Избыток же будет накапливаться в жировых клетках и на стенках сосудов в виде холестериновых бляшек (в крайних случаях - склеивать тромбоциты и эритроциты и образовывать тромбы).

⠀Источники: тропические растительные масла (кокосовое, пальмовое масло), продукты животноводства (например, телятина, баранина, свинина, говядина, яйца, молочные продукты, сливочное масло, твердые и мягкие сыры, кожа птицы).

2. Ненасыщенные жиры. Они делятся на мононенасыщенные (Омега-9) и полиненасыщенные жирные кислоты (Омега-6 и Омега-3).

⠀Полиненасыщенные жирные кислоты (Омега-3) имеют массу полезных свойств. Они предотвращают атеросклероз, замедляют рост раковых клеток. Кроме того, ускоряют процессы заживления и восстановления, замедляют старение, продлевают молодость и красоту

Продукты, содержащие Омега-3 - настоящие суперфуды!

Источники: пророщенная пшеница, тофу, зелень (шпинат, петрушка, укроп, кинза), растительные масла (оливковое, горчичное, льняное, конопляное, соевое), авокадо, фасоль и бобовые, семена льна, семена чиа, грецкие орехи, а также рыба (тунец, пикша, форель, скумбрия, селедка, сардина, анчоусы).

⠀Мононенасыщенные жирные кислоты (Омега -9) снижают уровень "плохого" холестерина, риски развития атеросклероза, заболеваний сердечно-сосудистой системы.

⠀Источники: соевое, подсолнечное, рапсовое масла, соя, арахис, кешью.