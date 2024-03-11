Корисні млинці: список правильних інгредієнтів для начинок
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Корисні начинки для млинців.
⠀Для початку давайте приготуємо млинці.
⠀ Інгредієнти на 2 порції:⠀
- Молоко коров'яче - 150 г⠀
- Борошно вівсяне - 70 г⠀
- Сіль - щіпка ⠀
- Яйце куряче - 1 шт ⠀
⠀Харчова цінність на 100 г:⠀
164 ккал ⠀
Білки: 7,97 г⠀
Жири: 6 г⠀
Вуглеводи: 19,4 г⠀
⠀ Начинка "Куриня"⠀
- ⠀Філе курки - 200 г⠀
- Сметана - 1 ч.л з гіркою ⠀
- Сир - 20 г⠀
- Цибуля - за смаком⠀
- Сіль та перець за смаком.⠀
⠀Філі попередньо відварити. ⠀
Цибулю дрібно нарізати і обсмажити до золотистості без олії, сир натерти на тертці. Змішуємо філе курки, сир, сметану та цибулю.⠀
Викладаємо начинку та згортаємо млинець. ⠀
⠀ Млинці із сьомгою ⠀
- ⠀Слабосолона сьомга - 180 г⠀
- Сир - 180 г⠀
⠀Сир пропускаємо через сито.⠀
Змащуємо млинець сиром, поверх викладаємо шматочки сьомги. Загортаємо рулетиком і розрізаємо по діагоналі. ⠀
⠀ Млинці з бринзою та зеленню⠀
- ⠀Кінза — невеликий пучок;⠀
- Сметана - 1,5 ст. л.;⠀
- Бринза - 130 г, ⠀
⠀Сир натерти на великому відсіку терки, також можна нарізати його дрібним кубиком. Заправити сметаною чи майонезом, ретельно перемішати. Цей інгредієнт допоможе начинці стати єдиним цілим і не випадати з млинця.
⠀До уваги: якщо використовується не зістарена бринза, можна не додавати сметану, так як свіжий сир має м'яку консистенцію, що мажеться.⠀
⠀Зелень промити, просушити, дрібно нашаткувати, додати до сиру. Знову змішати.
⠀Щоб сир трохи розплавився, начиняти млинці потрібно відразу після зняття їх зі сковороди. Також можна їх додатково підсмажити чи розігріти у духовці. У такі млинці можна покласти часточки помідорів, такий варіант також багатьом подобається.
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Яка начинка ваша улюблена?