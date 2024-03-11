Корисні млинці: список правильних інгредієнтів для начинок

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Корисні начинки для млинців.

⁣⁣⠀Для початку давайте приготуємо млинці.

⁣⁣⠀ Інгредієнти на 2 порції:⁣⁣⠀

⁣⁣Молоко коров'яче - 150 г⁣⁣⠀

Борошно вівсяне - 70 г⁣⁣⠀

Сіль - щіпка ⁣⁣⠀

Яйце куряче - 1 шт ⁣⁣⠀

⁣⁣⠀Харчова цінність на 100 г:⁣⁣⠀

164 ккал ⁣⁣⠀

Білки: 7,97 г⁣⁣⠀

Жири: 6 г⁣⁣⠀

Вуглеводи: 19,4 г⁣⁣⠀

⁣⁣⠀ Начинка "Куриня"⁣⁣⠀

⁣⁣⠀Філе курки - 200 г⁣⁣⠀

Сметана - 1 ч.л з гіркою ⁣⁣⠀

Сир - 20 г⁣⁣⠀

Цибуля - за смаком⁣⁣⠀

Сіль та перець за смаком.⁣⁣⠀

⁣⁣⠀Філі попередньо відварити. ⁣⁣⠀

Цибулю дрібно нарізати і обсмажити до золотистості без олії, сир натерти на тертці. Змішуємо філе курки, сир, сметану та цибулю.⁣⁣⠀

Викладаємо начинку та згортаємо млинець. ⁣⁣⠀

⁣⁣⠀ Млинці із сьомгою ⁣⁣ ⠀

⁣⁣⠀Слабосолона сьомга - 180 г⁣⁣⠀

Сир - 180 г⁣⁣⠀

⁣⁣⠀Сир пропускаємо через сито.⁣⁣⠀

Змащуємо млинець сиром, поверх викладаємо шматочки сьомги. Загортаємо рулетиком і розрізаємо по діагоналі. ⁣⁣⠀

⁣⁣⠀ Млинці з бринзою та зеленню⁣⁣⠀

⁣⁣⠀Кінза — невеликий пучок;⁣⁣⠀

Сметана - 1,5 ст. л.;⁣⁣⠀

Бринза - 130 г, ⁣⁣⠀

⁣⁣⠀Сир натерти на великому відсіку терки, також можна нарізати його дрібним кубиком. Заправити сметаною чи майонезом, ретельно перемішати. Цей інгредієнт допоможе начинці стати єдиним цілим і не випадати з млинця.

⁣⁣⠀До уваги: якщо використовується не зістарена бринза, можна не додавати сметану, так як свіжий сир має м'яку консистенцію, що мажеться.⁣⁣⠀

⁣⁣⠀Зелень промити, просушити, дрібно нашаткувати, додати до сиру. Знову змішати.

⁣⁣⠀Щоб сир трохи розплавився, начиняти млинці потрібно відразу після зняття їх зі сковороди. Також можна їх додатково підсмажити чи розігріти у духовці. У такі млинці можна покласти часточки помідорів, такий варіант також багатьом подобається.

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Яка начинка ваша улюблена?