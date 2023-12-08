Корисніше за вершкове масло: що таке масло гхі та як правильне його робити
Якщо розтопити вершкове масло за певним методом, ви отримаєте гхі, яке є дуже корисним та має чудовий смак. Як правильно його робити та зберігати, читайте нижче.
Про це пише Shuba.
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Процес топлення вершкового масла у духовці виглядає наступним чином:
- Розігрійте духовку до 150°С.
- Наріжте вершкове масло на квадрати та розмістіть його в глибокій формі або каструлі з товстим дном, при цьому залиште простір 8-9 см до верху посудини, щоб уникнути бризкіння масла у духовці.
- Поставте каструлю без кришки в гарячу духовку і топіть масло протягом не менше двох годин, без помішування.
- Підготуйте друшляк, марлю та глибоку каструлю. Розмістіть друшляк на каструлі та простеліть кількома шарами марлі.
- Якщо масло набрало структуру топленого, вийміть посуд з духовки, зніміть піну та перелийте топлену масу через друшляк.
- Залиште масло остигати у друшляку.
- Підготуйте скляну банку з щільною кришкою і, коли топлене масло вже охололо, перекладіть його у банку та зберігайте в холодильнику.
Щодо зберігання, найкращим варіантом є скляний посуд із щільною кришкою. Топлене масло, у холодильнику, може зберігатися до місяця, а в морозильнику – до пів року. Для зберігання при кімнатній температурі використовуйте сухий скляний посуд із пергаментною або фольговою кришкою протягом тижня-двох.
Нагадаємо, ми вже писали, як легко розтопити масло без мікрохвильовки.
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