Корисніше за вершкове масло: що таке масло гхі та як правильне його робити

Якщо розтопити вершкове масло за певним методом, ви отримаєте гхі, яке є дуже корисним та має чудовий смак. Як правильно його робити та зберігати, читайте нижче.

Про це пише Shuba.

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Процес топлення вершкового масла у духовці виглядає наступним чином:

Розігрійте духовку до 150°С. Наріжте вершкове масло на квадрати та розмістіть його в глибокій формі або каструлі з товстим дном, при цьому залиште простір 8-9 см до верху посудини, щоб уникнути бризкіння масла у духовці. Поставте каструлю без кришки в гарячу духовку і топіть масло протягом не менше двох годин, без помішування. Підготуйте друшляк, марлю та глибоку каструлю. Розмістіть друшляк на каструлі та простеліть кількома шарами марлі. Якщо масло набрало структуру топленого, вийміть посуд з духовки, зніміть піну та перелийте топлену масу через друшляк. Залиште масло остигати у друшляку. Підготуйте скляну банку з щільною кришкою і, коли топлене масло вже охололо, перекладіть його у банку та зберігайте в холодильнику.

Щодо зберігання, найкращим варіантом є скляний посуд із щільною кришкою. Топлене масло, у холодильнику, може зберігатися до місяця, а в морозильнику – до пів року. Для зберігання при кімнатній температурі використовуйте сухий скляний посуд із пергаментною або фольговою кришкою протягом тижня-двох.

Нагадаємо, ми вже писали, як легко розтопити масло без мікрохвильовки.

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