Корисна недорога риба, яка містить всі необхідні мікроелементи

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Що дає нам оселедець? ⁣⁣ ⠀

⁣⁣Він містить досить багато жиру, проте це здорові жирні кислоти, в основному омега-3. ⁣⁣⠀

Оселедець є одним з кращих джерел омега-3 жирних кислот. При добовій потребі від 1 до 1,5 г на добу, в 100 г оселедця міститься 2.4 м Омега-3 жирні кислоти, потрібні для повноцінного харчування, бо не виробляються в організмі, як раз вони важливі для здоров'я: ⁣⁣ ⠀

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DHA, тип омега-3 жирных кислот, ценный структурный компонент мозга и сетчатки глаза. Отсутствие достаточного количества DHA может вызвать проблемы со зрением.⁣⁣⠀

Большинство препаратов для беременных женщин содержат жирные кислоты DHA. Не удивительно, потому что исследования показали, что они могут влиять на интеллект ребенка, социальные навыки и снижать риск задержки развития.⁣⁣⠀

Положительно влияют на сердечно-сосудистую систему из нескольких причин: они могут вызвать снижение триглицеридов, повышать уровень холестерина ЛПВП, предотвращать потерю эластичности артерий, эффективно уменьшать воспаление.⁣⁣⠀

Люди, которые регулярно употребляют омега - 3 жирные кислоты, реже страдают от депрессии.⁣⁣⠀

Улучшают состояние нашей кожи, поддерживают ее мягкой, влажной и эластичной, предупреждая преждевременное образование морщин.⁣⁣⠀

Кроме того, в сельди содержится йод. 100 г этой рыбы обеспечит практически половину суточной дозы этого необходимого для работы щитовидной железы элемента. Важен для щитовидной и селен. У сельди его достаточно много – около 37 мкг, при минимальной суточной потребности-50 мкг.⁣⁣⠀

Сельдь содержит мощные антиоксиданты: витамин Е и селен. Оба этих питательных вещества важны для работы иммунной системы. Они помогают свести к минимуму ущерб, причиненный свободными радикалами.⁣⁣⠀

⁣⁣В этой рыбе присутствует все то, ради чего мы с вами ее и должны есть: минералы, витамины, аминокислоты, полезные жиры.⁣⁣⠀

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