Прихильники дивану: топ найбільш лінивих порід собак

Багато хто вважає, що собаки потребують постійного руху та активних прогулянок, проте існують породи, які ведуть спокійний спосіб життя і не вимагають значних фізичних навантажень. Такі знання можуть стати в пригоді тим, хто шукає собі чотирилапого друга.

Як зазначає видання Express, засновниця служби Nose to Trail Рейчел Роджерс, яка спеціалізується на поведінці собак та зміцненні їхнього зв’язку з власниками, визначила кілька порід, які потребують мінімальних фізичних вправ. Вона пояснила, що деякі собаки за своєю природою менш енергійні, особливо це стосується дрібних і декоративних порід.

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До таких порід належать французькі бульдоги, чихуахуа, ши-тцу та кавалер-кінг-чарльз-спанієлі. Французькі бульдоги мають низький рівень енергії та цілком задовольняються короткими прогулянками або легкими іграми. Чихуахуа швидко втомлюються, тому їхня фізична активність зазвичай обмежується короткими виходами на вулицю або грою вдома. Ши-тцу люблять нетривалі прогулянки, але найбільше цінують спокійне проведення часу поряд із господарем. Кавалер-кінг-чарльз-спанієлі віддають перевагу розміреному темпу життя, потребуючи лише ненав’язливих прогулянок і великої кількості уваги.

Неочікувано до цього списку потрапили й хорти, які, попри своє минуле у світі перегонів, після завершення кар’єри потребують набагато менше фізичних навантажень. Вони задоволені короткими прогулянками та легкими вправами, а для гарного самопочуття їм необхідна розумова стимуляція та взаємодія з власником.

Рейчел також порадила тим, хто хоче собаку з мінімальними фізичними потребами, звернути увагу на старших тварин. Вони, як правило, менш активні та цілком задовольняються іграшками або простими заняттями вдома.

Нагадаємо, раніше експерти порадили кращі породи собак для початківців.

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