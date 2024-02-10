Наражаєте себе на небезпеку: чому не варто протирати помитий посуд рушником

Чистий посуд - запорука здоров'я. Однак навіть гарно вимиті тарілки та чашки можуть становити небезпеку, якщо ви маєте звичку після миття протирати їх кухонними рушниками.

Як повідомляє Better Homes & Gardens, рушники можуть містити бактерії, які здатні залишитися на протертому ними посуді. "Вологі рушники – це сприятливе середовище для розмноження бактерій. Якщо ви не сушите рушники правильно, вони можуть стати джерелом зараження", – зауважили експерти.

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Особливо небезпечно, якщо ви використовуєте один і той же рушник для сушіння посуду та для протирання рук.

Вимитий посуд краще за все просушувати на спеціальній сушарці. Але і її потрібно час від часу мити, знезаражувати та просушувати. Особливо це стосується піддона, у який стікають краплі води з вимитого посуду.

Якщо ви такої сушарки не маєте, просушуйте посуд на гарно випраних та випрасуваних рушниках. Розстеліть їх на столешні та поскладайте зверху вимиті чашки, тарілки тощо. Повторно цей рушник не використовуйте, а одразу як приберете посуд, кладіть у пральну машинку.

Сушіння посуду рушником може бути безпечним, якщо ви робите це правильно. Однак важливо пам'ятати про ризики, пов'язані з бактеріями та перехресним забрудненням. Якщо ви стурбовані безпекою, ви можете використовувати сушарку для посуду або дати посуду висохнути на повітрі.

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