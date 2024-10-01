Підійдуть абсолютно всім жінкам: названі нові трендові стрижки з чубчиком (фото)

Восени 2024 року перукарі потішили новими варіаціями стрижки шеггі. Тепер її можна виконувати на волоссі будь-якої довжини та структури, а також підкреслювати різними типами чубчиків.

Це робить зачіску універсальною та зручною, оскільки вона підходить усім і допомагає навіть неслухняному волоссю набувати чіткішої форми. Крім того, шеггі завдяки своїй легкості й об'єму має омолоджувальний ефект, що є чудовим бонусом для жінок старшого віку. Про це пише ТСН.

У чому особливості стрижки шеггі

Ключовою особливістю цієї стрижки є навмисна недбалість, яка створюється завдяки розтріпаним пасмам. Такий підхід надає зовнішньому вигляду легкості та рухливості, а волоссю – неймовірний об'єм.

Варіанти трендової стрижки з чубчиком. Джерело: pixabay Варіанти трендової стрижки з чубчиком. Джерело: pixabay

Стрижка шеггі також має здатність візуально коригувати риси обличчя: за допомогою чубчика можна приховати зморшки на лобі, підкреслити вилиці й зменшити важкість нижньої частини обличчя. Вдало підібраний чубчик допоможе акцентувати природну красу, зробити погляд виразнішим і візуально омолодити.

Ця зачіска майже не вимагає укладки – достатньо просто висушити волосся і злегка розпушити його руками, щоб створити ідеальний образ.

Шеггі з коротким чубчиком

Ця зачіска чудово підійде жінкам з овальною формою обличчя. Власницям круглого лиця краще уникати такого вибору, оскільки короткий чубчик може візуально зробити його ширшим та масивнішим. Якщо у вас хвилясте або кучеряве волосся, варто також розглянути інші варіанти стрижок, адже короткий чубчик буде підніматися, що потребуватиме додаткового часу на його вирівнювання.

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Шеггі з довгим чубчиком

Варіанти трендової стрижки з чубчиком. Джерело: pixabay Варіанти трендової стрижки з чубчиком. Джерело: pixabay

Обравши стрижку шеггі з довгим чубчиком, можна вирішити кілька завдань одночасно. Подовжений чубчик допоможе підкоригувати форму обличчя, підкресливши вилиці. Крім того, така зачіска має омолоджувальний ефект, оскільки чубчик прикриває вікові зміни шкіри у верхній частині обличчя.

Шеггі з косим чубчиком

Варіанти трендової стрижки з чубчиком. Джерело: pixabay Варіанти трендової стрижки з чубчиком. Джерело: pixabay

Цей стильний варіант стрижки з волоссям до плечей або трохи нижче допоможе суттєво оновити та омолодити ваш вигляд. Шеггі ідеально пасуватиме жінкам із трикутною формою обличчя, оскільки зможе візуально зменшити широкий лоб та зробити підборіддя м'якшим завдяки косому чубчику. Крім того, техніка стрижки забезпечує локонам додатковий об'єм, тому зачіска стане чудовим вибором для тих, у кого тонке чи пошкоджене волосся.

Шеггі з чубчиком-шторкою

Варіанти трендової стрижки з чубчиком. Джерело: pixabay Варіанти трендової стрижки з чубчиком. Джерело: pixabay

Варіант шеггі з чубчиком-шторкою стане чудовим вибором для жінок із квадратною формою обличчя. Ця техніка стрижки створює додатковий об’єм на маківці, що допомагає візуально витягнути квадратну форму чола. Легкі текстуровані пасма підкреслюють вилиці та зменшують зайвий об’єм у нижній частині обличчя. Особливо ефектно ця стрижка виглядає на хвилястому та кучерявому волоссі, оскільки вона допомагає організувати неслухняні локони в акуратну структуру.

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