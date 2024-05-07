Підійде не все: яку воду треба давати собаці для пиття

Власники собак часто ретельно підходять до питання харчування своїх улюбленців, обираючи якісний корм та дотримуючись режиму годування. Проте, вибір пиття для тварин, як правило, не отримує такої ж пильної уваги, адже найчастіше використовується звичайна вода з-під крану. Насправді, вода - це основа життя, і не кожна з них підходить для пиття тварини. Про це пише Dogster.

Як підбирати воду для собаки:

Основні правила:

Чистота: Вода завжди має бути чистою. Рідина у відкритій мисці швидко збирає пил, бруд та мікроби, тому її слід міняти щонайменше двічі на день.

Вода завжди має бути чистою. Рідина у відкритій мисці швидко збирає пил, бруд та мікроби, тому її слід міняти щонайменше двічі на день. Свіжість: Використовуйте спеціальні поїлки, щоб вода залишалась чистою та свіжою.

Використовуйте спеціальні поїлки, щоб вода залишалась чистою та свіжою. Температура: Вода кімнатної температури - найкращий вибір.

Вода кімнатної температури - найкращий вибір. Доступність: Миска з водою завжди має бути повна, особливо, якщо собака їсть сухий корм.

Яку воду краще давати?

Господарі собак часто вагаються, яку воду обрати: сиру, кип'ячену чи фільтровану. У кожної з них є свої плюси та мінуси:

Кип'ячена:

Плюси: Знезаражена від бактерій.

Знезаражена від бактерій. Мінуси: Втрачає кисень та корисні мікроелементи під час кип'ятіння.

Втрачає кисень та корисні мікроелементи під час кип'ятіння. Якість залежить від посуду: Не використовуйте алюмінієві, залізні або пластикові чайники.

Сира:

Плюси: Зберігає природні властивості.

Зберігає природні властивості. Мінуси: Може містити шкідливі домішки, бактерії, віруси.

Може містити шкідливі домішки, бактерії, віруси. Небезпечна: Не рекомендується давати собаці воду з неперевірених джерел.

Фільтрована:

Плюси: Очищена від шкідливих домішок, збережені корисні мікроелементи.

Очищена від шкідливих домішок, збережені корисні мікроелементи. Мінуси: Якість залежить від типу фільтра.

Якість залежить від типу фільтра. Найкращий вибір: Багато ветеринарів рекомендують використовувати фільтровану воду.

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Додаткові поради:

Можна давати собаці воду в пляшках (без газу).

Регулярно мийте миску для води з миючим засобом.

Стежте за тим, щоб собака пила достатньо води, особливо в спеку.

Правильний вибір води - це запорука здоров'я та бадьорості вашого чотириногого друга!

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