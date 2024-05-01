Підійде навіть новачкам: як зробити макіяж методом 'трьох пальців'

Сучасний ритм життя не завжди залишає час на створення складного макіяжу. Проте, це не означає, що потрібно йти на компроміси з собою та відмовлятися від підкреслення своїх рис.

Експертка Рене Родрігес для Popsugar поділилася простим методом "трьох пальців", який допоможе вам зробити бездоганний макіяж за лічені хвилини, навіть якщо у вас немає багато часу або досвіду. Про це пише Popsugar.

Чому метод "трьох пальців" так економний?

Швидкість: Нанесення косметики на пальці та потім на обличчя значно швидше, ніж використання кистей або спонжів.

Нанесення косметики на пальці та потім на обличчя значно швидше, ніж використання кистей або спонжів. Симетрія: Завдяки використанню пальців як трафаретів, ви зможете легко добитися симетрії макіяжу на обох сторонах обличчя.

Завдяки використанню пальців як трафаретів, ви зможете легко добитися симетрії макіяжу на обох сторонах обличчя. Акуратність: Пальці дозволяють більш чітко контролювати кількість та розподіл косметики, роблячи макіяж більш акуратним та бездоганним.

Як зробити макіяж за методом "трьох пальців"?

Підготуйте пальці: Нанесіть трохи зволожуючого крему на руки, щоб косметика краще лягала на пальці. Бронзер: Нанесіть трохи бронзера на безіменний палець. Рум'яна: Нанесіть трохи рум'ян на середній палець. Хайлайтер: Нанесіть трохи хайлайтера на вказівний палець. Нанесення: Прикладіть безіменний палець до вилиці, а середній та вказівний – трохи вище. Розтушування: Легкими рухами розтушуйте косметику по обличчю за допомогою вологого спонжа. Завершення: Додайте туш для вій, блиск для губ або інші улюблені косметичні засоби.

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Поради:

Використовуйте бронзер, рум'яна та хайлайтер, які відповідають вашому тону шкіри.

Для більш інтенсивного макіяжу нанесіть трохи більше косметики на пальці.

Якщо ви не впевнені в своїх силах, можете спочатку потренуватися на тильній стороні долоні.

Нагалаємо, ми вже писали, як правильно підготувати обличчя.

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