Підживлює квіти і не лише: чому не потрібно виливати воду з-під яєць

Багато хто має звичку виливати використану після варіння яєць воду у каналізацію, вважаючи її непотрібною. Насправді ж, ця рідина може стати у нагоді домашнім квітникарям.

Секрет її корисних властивостей добре відомий французьким господиням. Ця вода чудово підживлює квіти і не лише. Про це пише Главред.

Цінний органічний кальцій

Під час варіння, шкаралупа яєць вивільнює органічний кальцій, який розчиняється у воді. Ця речовина ідеально підходить для зміцнення кореневої системи рослин. Вода з яєць перетворюється на біологічно активний розчин для підживлення зелених красунь.

Збалансований рН ґрунту

У процесі кипіння шкаралупа вивільняє також мінеральні солі, які допомагають підтримувати оптимальний рівень кислотності ґрунту. Це особливо важливо для рослин, які мають специфічні вимоги до кислотно-лужного балансу задля здорового росту.

Натуральні поживні речовини

Розчинені у яєчній воді мінерали стають цінним джерелом поживних елементів для кімнатних рослин. Достатньо раз на місяць поливати квіти цим розчином, щоб помітити стимулюючий вплив на їхнє зростання та загальний вигляд.

Отже, перш ніж виливати відпрацьовану після варіння яєць воду, варто замислитися над її корисними властивостями для домашніх рослин. Це натуральний і безкоштовний засіб для підживлення зелених красунь.

Нагадаємо, ми вже писали, чому яйця потрібно посипати сіллю.

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