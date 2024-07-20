Майже ніхто про це не знає: на АЗС є 'секретна кнопка', яка дозволяє зливати пальне (відео)

Багато водіїв були здивовані, дізнавшись про те, що на заправних станціях є "секретна кнопка", про яку вони раніше не знали. Ця кнопка не запускає потік палива, як можна подумати, а насправді надсилає сигнал тривоги працівнику АЗС.

Відео про цю "секретну кнопку" стало вірусним у Tiktok, де користувачка Амелія Гартнер поділилася своїм відкриттям. Вона здивовано розповіла, що натискання кнопки на бензонасосі не змушує бензин текти, а лише надсилає сигнал тривоги.

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Після отримання сигналу, працівник АЗС візуально перевіряє водія та його машину, перш ніж дозволити заправку. Це робиться для того, щоб запобігти крадіжкам палива, а також для того, щоб переконатися, що водій не є неповнолітнім або не робить щось небезпечне, наприклад, курить під час заправки.

Тільки коли працівник АЗС буде задоволений, що все безпечно, він натисне "секретну кнопку" і дозволить водію розпочати заправку.

Ця інформація стала новиною для багатьох водіїв, які ніколи не знали про цю систему безпеки. Деякі коментатори у відео Гартнер висловили обурення тим, що їх ніколи не вчили про це в школі.

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