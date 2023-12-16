Чому взимку хочеться їсти більше солодкого: відповідь МОЗ

Взимку людському організму потрібно запасти підшкірний жир. Тому тяга до солодкої та жирної їжі після настання холодів є нашою еволюційною прошивкою.

Про це повідомили в пресслужбі МОЗ у Facebook. Зазначили, що в холодний період сонячний день скорочується, тому це може викликати сезонний афективний розлад (САР).

Наш організм намагається компенсувати цей стан їжею з високим вмістом вуглеводів та цукру. На додачу до гедоністичного аспекту смакування солодким є й біохімічний – солодке спричиняє викид інсуліну, і в цьому разі інсулін – це добре, йдеться у повідомленні.

У МОЗ наголосили, що інсулін допомагає активніше споживати клітковину клітинами, а нейронам – утворювати серотинін, й дофамін – нейромедіатори, які бадьорять мозок.

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Крім цього, зима спричиняє харчовий термогенез, під час якого організм витрачає енергію на перетравлення їжі та зігрівається.

Як почати менше їсти солодкого:

не пропускайте прийоми їжі; включайте до раціону рослинну та білкову їжу для добробуту кишкової мікробіоти та енергетичного підтримання; займайтеся спортом та гуляйте, щоб зігрітися іншими шляхами; перед солодким спробуйте виконати фізичну активність для використання власних запасів глюкози; відпочивайте та достатньо спіть.

Якщо ви відчуваєте, що це не просто потяг до солодкого, а симптоми сезонного афективного розладу, не соромтеся звертатися за допомогою до психолога, додали в МОЗ.

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