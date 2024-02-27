Русский
Суспільство

Чому жінки зраджують?

Дмитро Карпачов

Чому жінки зраджують?

БЛОГ

ДЖЕРЕЛО

Світова література рясніє сюжетами про жіночу зраду починаючи з класичних "Анни Кареніної" та "Мадам Боварі" і закінчуючи попсовими "Долиною ляльок" та "Мостами округу Медісон". А статистика каже, що зраджували своїм постійним партнерам, за різними даними, 15-25% жінок. Звичайно, цей показник утричі нижчий, ніж у чоловіків (55-75%), але не такий уже й малий, якщо згадати поширену думку, що жінці в принципі важко зважитися на зраду.

Далі текст мовою оригіналу

Давайте разберемся в причинах супружеской неверности со стороны прекрасной половины человечества. Почему женщины заводят любовников, расскажем в статье?

Статистика женских измен

Что такое женская измена? Мимолетный флирт с официантом в ресторане? Отчаянная месть неверному мужу? "Пьяный" поцелуй? А как насчет платонической связи, которая может длиться годами, — это измена или нет? Не все так просто и однозначно.

Есть также спорные моменты в нравственной плоскости: как много женщин готовы переступить через себя? Сколько из них оправдают свой поступок, а сколько будет до конца жизни винить себя за проявленную слабость?

Чтобы немного внести ясность в тему женских измен, обратимся к результатам соцопросов:

84% женщин осуждают супружескую неверность.

Современные женщины более склонны к изменам, чем представительницы прошлого поколения.

Более трети изменяющих женщин не считают свой брак неудачным.

Пик неверности у женщин приходится на период с 25 до 34 лет (более 85% измен).

57% женщин влюблены в того, с кем изменяют.

68% женщин легко изменили бы своим мужьям, если бы были уверены, что об этом никто никогда не узнает.

Данная статистика разбивает ряд мифов о женской измене. Например, о том, что своим мужьям изменяют лишь непорядочные, легкодоступные женщины.

Стоит отметить, что все указанные выше данные были получены путем анонимного анкетирования. И этот факт дает повод увеличить статистическую погрешность, ведь, как известно, мужчины склонны преувеличивать количество своих "подвигов" на любовном фронте, а женщины, наоборот, приуменьшать. Правдивые сведения можно получать лишь точечно, установив доверительные отношения с респондентом.

Любопытный факт: в 2016-м году в Великобритании провели крупное генетическое исследование биоматериалов замужних англичанок. Всего в эксперименте приняло участие около 5 тыс. женщин. Как оказалось, 11% их детей были не от законных супругов, и большая часть матерей об этом даже не догадывалась. После исследования рекой хлынули разводы, появилось желание узнать, кем же были биологические отцы этих детей.

Пришлось даже прибегнуть к нестандартным методам, например, к гипнозу, чтобы вернуться в прошлое. Удалось выяснить, что это были случайные связи: в баре, с коллегами на работе, случайными знакомыми. Переспав единожды, женщины вычеркивали своих любовников из жизни и напрочь забывали о своих похождениях.

Данное исследование позволило поставить под сомнение привычный показатель частоты женских измен — 25%. Как минимум в крупных городах можно смело говорить о 40% замужних женщин, имеющих разовые или постоянные связи на стороне.

 

Топ-7 причин, почему женщины заводят любовников

Психология женской измены — крайне сложная область исследования. Столь многогранна, сколь многогранна сама женщина. Из-за ее гибкой психики, неимоверной стойкости в сложных жизненных обстоятельствах и эмоциональных притязаний к браку в целом и конкретному мужчине в частности, причины женской неверности крайне разнообразны.

  1. Проблемы в сексуальной сфере. Это может быть и несовпадение темпераментов, когда муж хочет 2 раза в месяц, а жене нужно чаще. И неприемлемые сексуальные предпочтения. И мужская половая дисфункция. Люди не привыкли решать подобные проблемы в кабинете сексолога или семейного психолога. Одни подавляют накопившееся недовольство (как известно, до поры до времени), а другие реализуют свой сексуальный потенциал на стороне.
  2. Заполнение эмоционально-коммуникативной пустоты в браке. Каким бы ни был накал страстей на старте отношений, с годами эмоции утихают. И не всегда есть моральные силы, время и желание поддерживать этот огонь. Партнеры отдаляются, их брак становится формальным сожительством, у каждого — своя жизнь, в нюансы которой они предпочитают не посвящать друг друга. Мужчины с головой уходят в работу, ставя во главу угла обязанность финансово обеспечивать семью. А женщины увядают без внимания, ласки, эмоциональной близости с супругом. Но как говорится, свято место пусто не бывает. Со временем находится тот, кто заполняет собой пространство в душе женщины. И неважно, разовая это связь, легкий флирт или постоянный любовник. Главное — стать хоть на минуту счастливой.
  3. Месть. Не только око за око, то есть за измену со стороны мужчины. Одна их главных причин зачем любовник замужней женщине. Мотивы могут быть разными: плохое отношение (физическое, эмоциональное или сексуальное насилие), затяжные конфликты, патологическая жадность мужа и т. д. Удачно иллюстрирует месть в виде измены сюжет американского сериала "Отчаянные домохозяйки": прекрасная Габи спит с садовником из-за отсутствия внимания со стороны своего мужа. Тот откупается от нее бриллиантовыми колье, но ей нужны его любовь и забота.
  4. Жажда новых ощущений. Несмотря на то, что эта причина более характерна для мужчин, женщинам также не чуждо желание разнообразить свою сексуальную жизнь с помощью нового партнера. Причем это может происходить на фоне вполне гармоничных отношений в браке. Просто нельзя каждый день есть один и тот же борщ.
  5. Брак по расчету. Когда между супругами изначально не было обоюдной страсти, измена — лишь дело времени. Даже если один из них страстно любит, а второй — позволяет себя любить, вряд ли эти отношения пройдут проверку на прочность. Поэтому решаясь на брак по расчету, нужно хорошенько подумать, стоит ли игра свеч.
  6. Неуверенность в себе. Нереализованность женщины больно бьет по ее самооценке. А роман на стороне помогает восстановить реноме, доказать, что она на что-то годится. С карьерой не получилось, муж объелся груш, дети не слушаются... зато есть любовник, молодой и красивый.
  7. Материальная и нематериальная выгода. Не столько банальная плата за секс, сколько достижение поставленных целей. Самый распространенный вид измен с выгодой — ради продвижения по карьерной лестнице. Никто и никогда из успешных, многого добившихся женщин не признается, чего им на самом деле это стоило. Но, как говорит статистика, ¾ женщин готовы на секс ради карьеры.

 

Это далеко не все причины, почему почему женщина заводит любовника. Мотивация настолько разнообразна, что описать всю ее в рамках одной статьи не получится.

Джерело:karpachoff.com

СуспільствоПсихологія