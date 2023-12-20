Чому жінкам після 55 років рекомендовано вживати чорнослив: корисні поради

Як чорнослив впливає на здоров'я людей похилого віку

Американські вчені виявили, що регулярне вживання чорносливу може допомогти жінкам віком від 55 до 75 років запобігти остеопорозу, тобто втраті кісткової маси.

Дослідження проводилося в Університеті штату Пенсільванія, пише РадіоТрек. У ньому взяли участь 183 жінки, які мали постменопаузу. Жінок поділили на три групи: перші дві вживали по 50 і 100 г чорносливу на добу, а третя група не вживала сухофруктів зовсім.

Читайте також: Зелений чай для схуднення – поради лікарів

Через 12 місяців експерименту вчені виявили, що у жінок, які вживали чорнослив, зменшилися окислювальні та запальні процеси в крові. Це призвело до сповільнення втрати кісткової маси.

Чорнослив містить багато вітамінів і мінералів, а також особливі рослинні сполуки, такі як поліфеноли й фенольні кислоти. Ці речовини перешкоджають виробленню молекул цитокінів, які руйнують кістковий матеріал.

Таким чином, вживання чорносливу може бути корисним для жінок у постменопаузі, які хочуть запобігти остеопорозу.

Увага! Цей контент має виключно інформаційний характер і не містить жодних медичних порад. З приводу прийому ліків, встановлення діагнозів та інших медичних порад зверніться до лікаря.

Раніше дієтологи назвали продукти, які сприяють накопиченню жиру на животі.

Бажаєте отримувати найактуальніші новини про війну та події в Україні – підписуйтесь на наш Телеграм-канал!