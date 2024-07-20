Чому засихає листя туї та як цьому запобігти: пояснення садівників

Хвойні дерева, такі як туя, ялина та ялиця, прикрашають наші сади протягом усього року, даруючи їм красу та затишок. Проте, у спекотне літо, коли волога випаровується швидше, хвойні рослини можуть страждати, що проявляється пожовтінням та засиханням гілок. Про це пише zahid.net.

Причини пожовтіння хвої:

Неправильна посадка: заглиблена або висока посадка, загущена посадка, зміна місця виростання.

заглиблена або висока посадка, загущена посадка, зміна місця виростання. Неправильний догляд: недостатній полив, надлишковий полив, нестача поживних речовин.

недостатній полив, надлишковий полив, нестача поживних речовин. Хвороби та шкідники: фітофтора, буре шютт, песталоциеве в'янення.

Що робити, якщо хвоя пожовтіла?

Оцініть стан рослини: визначте причину пожовтіння, виключіть неправильну посадку та догляд. Проведіть лікувальні заходи: при необхідності пересадіть рослину, налагодьте режим поливу, внесіть підживлення. Захистіть від хвороб та шкідників: проведіть профілактичні обробки фунгіцидами та інсектицидами.

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Профілактика пожовтіння хвої:

Вибирайте здорові саджанці.

Дотримуйтеся рекомендацій щодо посадки.

Забезпечте правильний полив: не допускайте пересихання або перезволоження ґрунту.

Регулярно підгодовуйте рослини мінеральними та органічними добривами.

Проводьте профілактичні обробки від хвороб та шкідників.

Захищайте молоді саджанці від палючого сонця.

Зверніть увагу:

Якщо ви помітили ознаки пожовтіння хвої, не зволікайте з діями.

При сильному ураженні рослину може бути складно врятувати.

Регулярний догляд та профілактичні заходи допоможуть вашим хвойним друзям зберегти свою пишну зелень протягом усього року.

Нагадаємо, ми вже писали, чим підгодовувати туї, щоб пишно росли.

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