Чому ви маєте частіше вживати імбир: переваги для здоров'я
Чи можна вживати імбир щодня
Імбир – це не просто прянощі, а й джерело корисних властивостей. Його можна легко знайти в супермаркетах та магазинах за доступною ціною.
З нього можна зробити не лише смачний, але й корисний напій. Він допоможе вам зігрітися, поліпшити травлення та зміцнити імунітет, пишуть Вікна.
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Чим корисний імбир?
- Покращує травлення: імбир допомагає шлунку перетравлювати їжу, зменшує газоутворення та відчуття тяжкості.
- Сприяє схудненню: імбир прискорює метаболізм, допомагає спалювати жири та контролювати рівень цукру в крові.
- Зміцнює імунітет: імбир має протизапальні та антибактеріальні властивості, які допомагають боротися з застудою та грипом.
- Зменшує біль: імбир може допомогти при головному болю, болях у м'язах та суглобах.
- Зігріває: імбир покращує кровообіг і зігріває тіло в холодну пору року.
Як зробити ароматний імбирний чай?
Інгредієнти:
- 2-3 см кореня імбиру
- 1 паличка кориці
- 1/3 лимона
- 500 мл води
- 2 шт. гвоздики
- Мед за смаком
Приготування:
- Очистіть імбир від шкірки та натріть на дрібній тертці.
- Видавіть сік з лимона і додайте до імбиру.
- Покладіть мелений імбир, сік лимона, нарізаний кружечком лимон, гвоздику і корицю в заварник.
- Залийте окропом і залиште під кришкою на 5 хвилин.
- Розлийте по чашках і за бажанням додайте мед.
Нагадаємо, ми вже писали, що категорично не можна додавати до кави.
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