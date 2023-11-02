Чому в унітазі з'являється жовта смуга та як прибрати її без зайвих зусиль: простий лайфхак

Чому з'являється смуга іржі в унітазі та як її усунути

Зазвичай, основною причиною появи неприємних жовтих смуг в унітазі є забруднений бачок. Дивно, але догляд за ним вимагає такої ж уваги, як і для інших частин сантехніки.

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Стаття видання УНІАН розповість вам, як видалити ці надзвичайно неприємні жовті нальоти всього за декілька хвилин та без зайвих зусиль.

Використання лимонної кислоти: Відкрийте бачок унітазу.

Спустіть воду в унітазі.

Засипте всередину бачка один пакет лимонної кислоти.

Після цього використайте губку або щітку для тертя.

Висипте ще один пакет лимонної кислоти в чашу унітазу. Залиште сантехніку спокійною на ніч.

Вранці знову використайте губку або щітку для ретельного очищення і змийте все теплою водою. Для запобігання подібним відкладенням іржавини, регулярно дбайте про чистоту унітазу та його бачка. Використання оцту та соди: Ще одним ефективним методом є використання столового оцту 9% у поєднанні з содою.

Для підготовки засобу змішайте столовий оцет і соду, розігрівши оцет і додавши 2 чайні ложки соди.

Полийте цей розчин на жовту смугу в унітазі та зачекайте 3-4 години.

Потім використайте губку для тертя і змийте водою. Інший варіант – використовувати лимонну кислоту замість соди. Наповніть пульверизатор оцтом на третину, розсипте 2 пакетики лимонної кислоти безпосередньо на жовте відкладення в унітазі, а потім попшикайте оцтом зверху. Залиште на 3-4 години, потім використайте щітку для тертя і натисніть кнопку зливу.

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