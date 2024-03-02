Чому в СРСР так швидко старіли жінки

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Друзі, сьогодні запропоную вам на обговорення дуже цікаву і важливу тему - а чому, власне, в СРСР жінки так швидко старіли? Думаю, ви неодноразово помічали і на старих фото, і в старих фільмах те, що жінки в ті роки виглядали на 10-15 або навіть 20 років старше, ніж їхні однолітки в наші дні.

Фанати СРСР не втомлюються розповідати казки про те, як всім добре жилося в Країні Загального Щастя (тм), а особисто для мене одним з головних показників якості життя в країні є те, як виглядають в цій країні жінки - відразу стає зрозуміло, які пріоритети є у цієї держави. Так ось, в СРСР з цим все було дуже і дуже погано.

Як уявляють радянських жінок фанати СРСР

У поданні любителів СРСР всі радянські жінки виглядали приблизно так, як героїня ось цього малюнка художника Валерія Барикіна - фігуристі, підтягнуті, модно і сексуально одягнені, з хорошою шкірою і зубами, завжди усміхнені і на все готові. Багато любителів СРСР постять малюнки Валерія в "Одноклассниках" з підписами на кшталт "став клас, якщо пам'ятаєш, як добре жилося в СРСР!"

Насправді художник Валерій Барикін створив цілу серію малюнків, які в іронічній формі копіюють американський стиль "пінап" і обіграють усілякі фривольні ситуації в декораціях радянської епохи. Це саме іронічні малюнки, тому що радянські жінки ніколи так не одягалися і не виглядали (навіть білизни такої в СРСР не було), а весь їхній зовнішній вигляд і пози скопійовані з американських плакатів середини XX століття - їх малювали для підняття настрою солдатам в казармах (звідси і назва - "pin up", "приколи до стіни"), тому всі жінки на них мають підкреслено сексуальний і фривольний типаж.

Але фанатів СРСР це не зупиняє, і вони продовжують постити ці картинки в якості "живого доказу класного життя в СРСР")

Як радянські жінки виглядали насправді

А тепер давайте подивимося, як радянські жінки виглядали насправді, спустимося, так би мовити, з небес на землю. На фото вище зображено двох героїнь фільму "Осінній марафон", яких грали радянські актриси Марина Нейолова та Наталя Гундарєва - ті самі радянські жінки, які виглядали навіть краще багатьох "середньостатистичних радянських жінок", оскільки за своєю професійною діяльністю стежили за собою і в цілому не сильно перенапружувалися (не клали шпали, не працювали на заводі, не валили ліс у тайзі і т.д.).

Як ви гадаєте, скільки років актрисам на фото? Заради інтересу покажіть знімок іноземцям та поставте це питання. Я зробив подібний експеримент і отримав наступні відповіді - "тій, що зліва (Нейоловій) років 52-54, тій, що справа (Гундаревій) - близько 60". Особисто у мене приблизно таке ж враження - овал обличчя, контур повік, зморшки і зачіска створюють враження саме про такий вік актрис.

Скільки ж років актрисам цього фільму було насправді? Відкриваємо "Вікіпедію", зазираємо в фільмографію і бачимо, що Нейоловій під час зйомок було 32 роки, а Гундаревій - близько 30 років. 30 років, Карл! Зараз в 30 років жінки виглядають як вчорашні школярки - зовсім ще дівчатками - а в СРСР це були вже цілком собі "старі тітки" з лицями, що попливли, і згаслим поглядом.

Можна, звичайно, сказати, що це такі ролі і грим, але насправді Нейолова і Гундарєва і в інших ролях виглядають не краще, та й інші радянські актриси в більшості своїй не блищать молодістю. Згадайте, наприклад, актрису Світлану Немоляєву з фільму "Службовий роман" - на момент зйомок їй було 39 років, а в фільмі вона виглядає років на 60, а то й більше.

Чому радянські жінки так швидко старіли?

Цьому є ціла низка причин, що полягають у самому способі життя і способі мислення радянської жінки. По-перше, мати гарний вигляд і стежити за собою в СРСР вважалося моветоном - жінка , що добре виглядає, була схожа на "нетрудовий елемент" або навіть на "жінку легкої поведінки". Жінка в СРСР - це шпаловкладачка, освоювчка цілини або хоча би солдатська мати, її призначення - розбити себе в друзки заради держави. У радянських фільмах і решті пропаганди всіляко висміювалися жінки, що добре виглядають і стежать за собою, з них робили антигероїв на тлі якої-небудь героїні Маші, яка в куфайці лізе вночі в -30 на опору ЛЕП натягувати дріт, що обірвався.

Як наслідок такої доктрини - в СРСР були відсутні нормальні засоби по догляду за волоссям, зубами і шкірою - шпаловкладачкам і монтажницям кранового обладнання не годилося стежити за собою, треба було цілими днями думати про комунізм. Країна, яка запустила людину в космос, не могла випустити нормальні жіночі прокладки і нормальний крем для обличчя, а зуби пропонувала чистити абразивним порошком, який повністю стирав зуби років до 35, а то й раніше.

Ті жінки, що уникнули важкої роботи і більш-менш влаштувалися в житті (як ті ж Гундарєва і Нейолова), все одно не були захищені від побутового радянського рабства - в СРСР вважалося, що жінка повинна "тягнути сім'ю", всіх обшивати і обпирати, готувати сніданок, обід з трьох страв і вечерю, перевіряти уроки у дітей, ходити на батьківські збори, водити дітей на гуртки і секції, а також мотивувати і всіляко догоджати чоловіку (а часто – і потурати його алкоголізму) - саме так в СРСР жило 85% (якщо не більше) жінок.

Додайте до цього щоденне стояння в чергах, скандали і стреси, приплюсуйте погане харчування - і ви самі побачите всі причини, чому радянські жінки в 30 років виглядали на 50 або навіть старше.

А що зараз?

Фанати СРСР не втомлюються наводити різні аргументи, чому в СРСР було добре - мовляв, народжуваність була якою високою, ви тільки подивіться! Про те, що висока народжуваність характерна насамперед для малорозвинених країн, в яких немає засобів контрацепції, і більшість народжених у такий спосіб дітей є небажаними (що накладає певний відбиток на все їхнє подальше життя) - фанати СРСР згадувати не люблять.

А особисто я бачу зовсім інше - сучасні жінки виглядають на 20 років молодшими, ніж їх однолітки в СРСР. Нинішня тридцятирічна панночка - це зовсім ще дівчисько, якій можуть не продати пиво в магазині, а до нинішніх п'ятдесятилітніх дам, що стежить за собою, на вулиці нерідко звертаються "дівчина". Їхні однолітки в СРСР вже мали зігнуті спини, золоті зуби і ходили в хусточках на голові і з візками на коліщатках.

Саме це і є для мене показником прогресивності - хочете дізнатися правду про життя в тій чи іншій країні? Подивіться на її жінок, а не слухайте казки про космос і ядерні бомби - вони не мають жодного відношення до життя 99,99% населення.