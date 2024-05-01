Чому в СРСР люди милися не частіше одного разу на тиждень

Так, друзі – сьогодні буде велика та цікава розповідь на тему культури миття в СРСР. А точніше – майже повної відсутності цієї культури. Добре пам'ятаю дитячі підручники останніх радянських років – там у розділі оповідань про гігієну було написано, що нормальним вважається приймати ванну раз на тиждень – мовляв, частіше не треба. Думаю, не варто згадувати, що в наші дні вважається нормою приймати ванну або душ щодня – максимум через день у холодну пору року – і радянських "стандартів гігієни" дотримуються хіба що всякі бомжі та завзяті фанати СРСР – які їздять у трамваях, гордо пованіючи пахвами.

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Отсутствие культуры мытья было в СССР буквально везде. Во всех советских казённых учреждениях, вроде казарм или пионерлагерей, практически всегда не было горячей воды и существовал так называемый "банный день" (как в глухой деревне XVIII века), когда изумлённым советским гражданам вдруг подавали такое невиданное чудо цивилизации, как горячая вода. Происходило это в лучшем случае раз в неделю, а то и реже.

В общем, в сегодняшнем посте – рассказ о "культуре мытья" (а точнее, её отсутствию) в СССР.

Советский транспорт как срез общества.

Постоянные читатели моего блога иногда упрекают меня, что я пишу о том, чего сам не видел – мол, "ты не жил в СССР, как же ты можешь рассуждать" и т.д. На самом деле видел и помню я немало, да и для того, чтобы разбираться в каком-то явлении – вовсе необязательно видеть его воочию; но ок, сделаю исключение – в этом посте напишу только от том, что видел и помню я сам.

С детства я много путешествовал, и достаточно хорошо запомнил советских людей в транспорте – и в городском, и в междугородном. Так вот – редко кто в СССР прилично одевался и часто мылся. Среднестатистическая советская толпа выглядела как сброд военнопленных, и в каком-то смысле это так и было – советское государство взяло несчастных граждан в плен.

В СССР редко у кого можно было увидеть чистые волосы – обычно они свисали жирными, неделю не мытыми сосулями. В порядке вещей было не стричься несколько месяцев и неделю-две не мыть голову. Также повсеместной проблемой была перхоть, которую пытались вывести сульсеной – вонючим сероводородным гелем из алюминиевого тюбика.

В общественном транспорте летом было ездить достаточно сложно – там стоял штын неделю или две не мытых тел, то есть люди не мылись даже летом – максимум слегка ополаскивали подмышки над умывальником. Добавьте ко всему этому стоптанную обувь и ношеную мятую одежду – и вы получите весьма реалистичную картину советской толпы в любое время года. Про зубы я вообще деликатно промолчу – красивыми и белыми зубами без коронок и сколов в СССР обладали редкие счастливчики.

Пиогерлагеря и советские гигиенические нормы.

Идём дальше – рассказываю про казённые учреждения. В девяностые годы я много раз бывал в летних лагерях – и в выездных, и в так называемых "школьных" – это когда ночевать уходишь домой. Советского маразма вроде линеек, построений и пионерской зорьки у нас уже не было – но вот вся инфраструктура в те годы оставалась ещё советской.

Так вот – мыться один раз в неделю в [пост]советском лагере считалось нормой. Существовали те самые "банные дни", когда мы торжественно шли в какое-то отдельно и далеко стоящее от основных построек сооружение с душами и горячей водой. Причём так было в очень разных лагеря – а я бывал в лагерях, построенных в период от 1950-х до 1980-х годов.

Санитарная гигиена совкового пионерлагеря заключалась исключительно в мытье рук перед едой – холодной водой с собачьим "хозяйственным" мылом. Ещё почему-то делали упор на мытье лица – его в совке заставляли мыть тем же хозяйственным мылом, что портило кожу. А ещё – особенно в лагерях постройки 1950-х – были такие специальные краны для мытья ног – в совке почему-то считали, что у человека больше всего нуждаются в гигиене нос и пятки.

Обычных душевых в корпусах не было вовсе. Их не было! Даже в современном лагере "Купалинка", построенном в конце восьмидесятых годов, в корпусе не было душевых – а был только один на этаж туалет гигантских размеров, напоминающий мраморный вокзал.

Что интересно – именно такие гигиенические нормы проповедовались советскими учебниками. В начальных классах у нас был предмет с названием вроде "Мир и человек", где в учебниках как норма было прописано мытьё строго один раз в неделю.

Почему так происходило. Вместо эпилога.

Почему так происходило? Тут нет никакой тайны – поосто-напросто СССР был весьма бедной и бескультурной страной – в которой "культурой" считалось красивое поднимание ног балеринами во славу Родины – но при этом обычная, бытовая и человеческая культура представляла собой настоящее днище. Не было горячей воды, не было понимания необходимости мытья и чистоты.

Так что когда какой-нибудь совок будет назвать при вас другие народы или каких-нибудь мигрантов "грязными" – покажите ему этот пост и напомните, что он сам совсем недавно выходил на променад по городу, пованивая носками и распугивая птиц запахом немытых подмышек.