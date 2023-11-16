Чому в словах "чипси" та "капучино" має бути літера "и": запам'ятайте правило

Як українською мовою правильно чіпси чи чіпси, капучино чи капучино, чизбургер чи чизбургер

В українській мові існує одне важливе правило, яке важливо запам'ятати, особливо при написанні запозичених слів. Часто виникає плутанина, чи слід вставляти літеру "і" чи "и" у таких словах, як чипси, чизбургер, капучино, гриль, моккачино та інші.

На сайті "Мова – ДНК нації" надали зрозуміле правило, яке допоможе уникнути цих непорозумінь при написанні слів іноземного походження.

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"У загальних назвах іншомовного походження після приголосних д, т, з (дз), с, ц, ч, ш, ж (дж), р перед наступним приголосним (крім й) пишемо и, а не і", – зазначили мовознавці.

Згідно з цим правилом, в українській мові в словах, таких як капучино, моккачино, чизбургер, чипси, гриль, ристрето та інші, ми не повинні використовувати літеру "і" після вказаних приголосних. Таким чином, "чізбургер", "гріль", "чіпси" є неправильними. Правильним буде написання цих слів як чизбургер, гриль, чипси.

Нагадаємо, мовознавець Олександр Авраменко пояснив, як сказати українською "квартира со всеми удобствами".

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