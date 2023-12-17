Чому варто спати з цибулею в спальні: несподіваний 'бабусин метод'

Цибуля - це незамінна приправа для різних страв, яка надає їм пікантності та користі. Однак вона також може допомогти вам краще спати.

Як зазначає Santeplusmag, цибуля має протимікробні та протизапальні властивості, які можуть допомогти впоратися з застудою, грипом та іншими інфекціями верхніх дихальних шляхів. Вона також містить L-триптофан, амінокислоту, яка сприяє виробленню мелатоніну, гормону, який регулює сон.

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Якщо ви хочете спробувати цей старовинний засіб, просто розріжте цибулю навпіл або четвертинками і помістіть її в порожню банку. Поставте банку в спальні, прямо біля або під ліжком.

Важливо зазначити, що цей засіб не є панацеєю від безсоння. Однак він може бути корисним додатковим засобом для тих, хто шукає способи поліпшити свій сон.

Ось кілька порад щодо використання цибулі для кращого сну:

Використовуйте свіжу цибулю.

Не їжте цибулю перед сном, оскільки вона може викликати розлад шлунка.

Якщо у вас чутливий ніс, ви можете помістити цибулю в банку якомога далі від ліжка.

Якщо ви збираєтеся спробувати цей засіб, стежте за будь-якими побічними ефектами, такими як подразнення шкіри або алергічні реакції.

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