Чому з волосся швидко змивається фарба: 4 основні причини

Фарбування волосся – це популярний спосіб змінити свій образ. Однак, щоб колір залишався насиченим і яскравим якнайдовше, важливо знати, які фактори можуть сприяти його швидкому вимиванню.

Про це пише Ukr.media.

Трихологи виділяють чотири основні причини, які можуть призвести до вицвітання фарби:

Пористе волосся. Пористе волосся легко вбирає фарбу, але також швидко її віддає. Це пов’язано з тим, що його кутикули, тобто зовнішні лусочки, нещільно прилягають один до одного.

Занадто м’який барвник. Якщо барвник не здатний проникнути в глибину волосся, він буде швидко вицвітати.

Порушення технології фарбування. Якщо фарбування проводилося неправильно, наприклад, якщо фарбу не тримали на волоссі достатньо часу, колір також може вицвітати швидше.

Неправильний догляд за волоссям після фарбування. Шампуні з агресивними поверхнево-активними речовинами можуть вимивати фарбу з волосся. Тому для фарбованого волосся важливо використовувати спеціальні засоби догляду, які допоможуть зберегти колір.

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Як уникнути вицвітання фарби?

Щоб фарба для волосся залишалася яскравою і насиченою якомога довше, важливо дотримуватися наступних рекомендацій:

Перед фарбуванням проконсультуйтеся з трихологом. Він допоможе вам підібрати правильний барвник і технологію фарбування, враховуючи тип вашого волосся.

Використовуйте шампуні і кондиціонери, спеціально розроблені для фарбованого волосся. Вони допоможуть зберегти колір і зміцнити структуру волосся.

Уникайте миття голови щодня. Часте миття голови може сприяти швидкому вимиванню фарби.

Захищайте волосся від сонячних променів. Сонце може пошкодити колір волосся і сприяти його вицвітанню.

Використовуйте термозахисні засоби перед сушінням волосся феном або праскою для волосся.

Нагадаємо, ми вже писали, як часто можна фарбувати волосся, щоб не нашкодити.

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